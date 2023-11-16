SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. PFDK, cezaları açıkladı! 4 kulübün başkanına fatura kesildi

PFDK, cezaları açıkladı! 4 kulübün başkanına fatura kesildi

16.11.2023 21:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45'er gün hak mahrumiyetinin yanı sıra çeşitli miktarlarda para cezaları verdi. Kurul, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya da para cezası kesti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 4 kulübün başkanına ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a ise 45 gün hak mahrumiyeti ve iki farklı ihlalden dolayı toplam 410 bin lira para cezası kesti.

363e07ea-f90f-448c-8304-a0e1f74db05a

Kurul, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya 200'er bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

KULÜPLERİN CEZALARI

Disiplin Kurulu, 4 farklı kulübe de para cezaları verdi.

Kurul, Fenerbahçe'ye 2 farklı ihlalden toplam 329 bin lira, Beşiktaş ile Trabzonspor'a 200'er bin lira, Yukatel Adana Demirspor'a ise 60 bin lira ceza uyguladı.

PFDK, Fenerbahçe antrenörlerinden Sercan Terzioğlu'na 39 bin lira, Adana Demirspor antrenörlerinden Serkan Damla'ya bir maç men ve 39 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, ayrıca Adana Demirsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartları bir sonraki iç saha maçı için bloke etti.

TFF 1. LİG'E VERİLEN CEZALAR

PFDK, Trenyol 1. Lig'den bazı başkan, teknik adam, antrenör ve kulüplere de ceza verdi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile yardımcılarından Yusuf Randa'ya birer resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 19 bin 500'er lira para cezası verildi.

Kurul, Ankara Keçiörengücü antrenörlerinden Mert Mustafa Yücetürk'e de aynı cezanın verilmesine hükmetti.

Ümraniyespor'a 110 bin, başkanı Ömür Aydın'a ise 100 bin lira para cezası veren PFDK, Boluspor ve Sakaryaspor'un 56'şar bin lira ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsmail Kartal'ın orta sahaya istediği yıldız belli oldu!İsmail Kartal'ın orta sahaya istediği yıldız belli oldu!
'Fenerbahçe iddiasını okuduk, kahkaha attık!''Fenerbahçe iddiasını okuduk, kahkaha attık!'
Wanda Nara, Icardi'nin teklifini ilk kez açıkladı!Wanda Nara, Icardi'nin teklifini ilk kez açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ali Koç Trabzonspor beşiktaş fenerbahçe türkiye futbol federasyonu 10 verildi süper li iyet yapılan açıklama kulübün
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan tutuklandı! Adliye koridorlarında sinir krizi: "Neden? Neden?"

SON DAKİKA | Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan tutuklandı! Adliye koridorlarında sinir krizi: "Neden? Neden?"

Kürt böreği mi küt böreği mi? Meclis'e damga vurdu

Kürt böreği mi küt böreği mi? Meclis'e damga vurdu

Galatasaray'ın sürprizi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın sürprizi ortaya çıktı!

Milyonlarca euroluk yıldız golcü Kadıköy'e geliyor!

Milyonlarca euroluk yıldız golcü Kadıköy'e geliyor!

'Fenerbahçe iddiasını okuduk, kahkaha attık!'

'Fenerbahçe iddiasını okuduk, kahkaha attık!'

Wanda Nara, Icardi'nin teklifini ilk kez açıkladı!

Wanda Nara, Icardi'nin teklifini ilk kez açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Köpek balığı yüzme dersi alan çocukların gözü önünde kadına saldırdı

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.