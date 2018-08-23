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PFDK'dan Beşiktaş ve Seleznyov'a ceza

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor'dan Seleznov'a 4 ve Aytemiz Alanyaspor'dan Sackey'e 2 maç men cezası verdi.

PFDK'dan Beşiktaş ve Seleznyov'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor'dan Yevgen Seleznov'a 4 ve Aytemiz Alanyaspor'dan Isaac Sackey'e 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı Seleznov'a 4 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandı.

Aytemiz Alanyaspor'un MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle de Sackey'e 2 maç men cezası verildi.

Atiker Konyaspor Antrenörü Mehmet Bülent Albayrak'a, Antalyaspor maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle, 1 maç soyunma odası ile yedek kulübesine giriş yasağı, 13 bin lira da para cezası verildiği duyuruldu.

Kurul, Beşiktaş'ın, Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynadığı müsabakada çirkin ve kötü tezahüratta bulunan siyah-beyazlı taraftarlara, bir sonraki deplasman maçına giriş yasağı verildiğini aktardı.

Öte yandan, Beşiktaş'a 40 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 35 bin ve Akhisarspor'a 20 bin lira para cezası uygulayan PFDK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü'nün bir sonraki iç saha maçı için bazı tribünlerdeki taraftarlarının Passolig kartlarını bloke etti.

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tff Beşiktaş Seleznov Spor Toto Süper Lig pfdk

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