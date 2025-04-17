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  4. PFDK'dan Beşiktaş ve Serdal Adalı’ya ağır fatura! Beşiktaş'a ceza yağdı

PFDK'dan Beşiktaş ve Serdal Adalı’ya ağır fatura! Beşiktaş'a ceza yağdı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
17.04.2025 23:04
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Başkan Serdal Adalı’ya açıklamalar ve tribün olayları sebebiyle toplamda milyonluk para cezası ve hak mahrumiyeti kararı verdi.

PFDK'dan Beşiktaş ve Serdal Adalı’ya ağır fatura! Beşiktaş'a ceza yağdı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 12 Nisan 2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - RAMS Başakşehir maçı ve aynı gün yapılan divan kurulu toplantısında yaşananlar sonrası siyah-beyazlı kulübe ve başkan Serdal Adalı'ya ceza yağdırdı.

PFDK'DEN YAPILAN AÇIKLAMDA ŞU İFADELER KULLANILDI;

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"BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 12.04.2025 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 107, 108, 109, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 408, 412, DOĞU ÜST TRİBÜN 413 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 12.04.2025 tarihinde Divan Kurulu’nda yapılan ve Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI’nın, 12.04.2025 tarihinde Divan Kurulu’nda yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 11/1. maddesinin uygulanması suretiyle 54 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.800.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
spor PFDK beşiktaş futbol
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