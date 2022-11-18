PFDK'dan Galatasaray'a rötarlı ceza! Taraftarlar şaşkın...

PFDK'dan Galatasaray'a rötarlı ceza geldi. Beşiktaş maçının üstünden günler geçmesine rağmen verilen ceza taraftarları şoke etti.

"KORKARIM BİRİLERİNİ ALMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Tribünlerin bir kısmını güvenlik nedeniyle boş bırakmak zorundayız. Derbide full kapasitedeydik. Korkarım merdivene birilerini almak zorunda kalacağız. Umarım almayız, yoksa federasyondan ceza alırız." demişti.

CEZA ALDILAR

Metin Öztürk'ün yaptığı bu açıklamanın ardından Galatasaray, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı TFF'den para cezası aldı.

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 12.11.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

