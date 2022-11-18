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PFDK'dan Galatasaray'a rötarlı ceza! Taraftarlar şaşkın...

18.11.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Beşiktaş maçındaki tribün olayları nedeniyle PFDK'dan ceza geldi. Metin Öztürk'ün açıklamasının ardından akıllarda soru işareti kalmıştı. Yapılan incelemelerin ardından PFDK, Galatasaray'ın ceza alması gerektiğine karar verdi ve sarı-kırmızılı kulübe Beşiktaş maçında güvenliği ihlal ettiği gerekçesiyle ceza verdi.

PFDK'dan Galatasaray'a rötarlı ceza! Taraftarlar şaşkın...

PFDK'dan Galatasaray'a rötarlı ceza geldi. Beşiktaş maçının üstünden günler geçmesine rağmen verilen ceza taraftarları şoke etti.

"KORKARIM BİRİLERİNİ ALMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Tribünlerin bir kısmını güvenlik nedeniyle boş bırakmak zorundayız. Derbide full kapasitedeydik. Korkarım merdivene birilerini almak zorunda kalacağız. Umarım almayız, yoksa federasyondan ceza alırız." demişti.

CEZA ALDILAR

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Metin Öztürk'ün yaptığı bu açıklamanın ardından Galatasaray, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı TFF'den para cezası aldı.

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 12.11.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.

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PFDK beşiktaş galatasaray

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