PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç men cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın cezasını açıkladı. Kurul, tecrübeli antrenöre 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.
Hasan Şaş, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kulübedeki yerini alamayacak.
GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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