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PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç men cezası!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç ceza verdi.

PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç men cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın cezasını açıkladı. Kurul, tecrübeli antrenöre 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

Hasan Şaş, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kulübedeki yerini alamayacak.

PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.


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