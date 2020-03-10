PFDK'den, Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a 24 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'un 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.
Kurul, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Elazığ Belediyespor-Payasspor erteleme maçında oynama hakkı bulunmayan futbolcuyu oynatmasından dolayı Payasspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.
Kulüp başkanı koronavirüse yakalandı
Beşiktaş, Caner Erkin'siz çalıştı
''G.Saray'ı doğru yönetecek bir model oluşturmak istiyoruz''
Trabzon'da hedef liderlik
Derbi sonrası kampanya
Arda Turan'dan'dan alkış alan goller
Vedat Muriqi için flaş iddia
Garry Rodrigues'ten mesaj
Emre Can'dan flaş transfer itirafı
Kolombiya Milli Takımı kadrosu açıklandı! Falcao...
İtalya'da tüm spor faaliyetleri durduruldu!
FIFA Dünya Kupası'na koronavirüs darbesi
Trabzonspor'dan TFF'ye flaş başvuru
Okuyucu Yorumları 0 yorum