Pharmactive İlaç'tan çalışanlarına "Duman Yok İzin Var" projesi

İSTANBUL (AA) - Pharmactive İlaç, “Duman Yok, İzin Var” projesini hayata geçirerek sigara kullanmayan çalışanlarının yıllık izinlerine 2 gün idari izin ekliyor.

Pharmactive İlaç'tan yapılan açıklamaya göre, yüksek kalite standartlarında ilaç üreterek gerek Türkiye gerekse dünyadaki hastalara umut olmak için 2010 yılında kurulan Pharmactive İlaç, örnek bir projeye imza atıyor.

"Duman Yok, İzin Var Projesi" kapsamında Pharmactive, bünyesinde çalışan yaklaşık 900 personelinden sigara içmeyen ve sigarayı bırakacaklara yıllık 2 gün ek izin verecek.

Proje, 2021 yılı itibarıyla fabrika, merkez ve saha olmak üzere tüm lokasyonlardaki çalışan gruplar için uygulamaya konuldu. Çalışanlar, yöneticileri ile koordineli olarak istedikleri zaman 2 günlük ek idari izinlerini kullanabilecekler.

- "Çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pharmactive İnsan Kaynakları Müdürü Filiz Kaner, Abdulrezzak Sancak’ın öncülüğünde "Ne Mutlu Bir Derde Derman Olana" anlayışıyla kurulan Pharmactive İlaç’ın sektörün genç, dinamik ve geleceği şekillendirecek firmaları arasında yer aldığına dikkati çekti.