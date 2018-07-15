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Phillip Cocu'dan Eljif Elmas'a özel ilgi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.07.2018 08:30 | Son Güncelleme

Lozan karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de futbolcuların ilk yarıdaki performansı, teknik direktör Phillip Cocu'yu mutlu etti.

Phillip Cocu'dan Eljif Elmas'a özel ilgi

Özelikle orta sahadaki pas trafiğinin bu bölümde Hollandalı teknik adamın istediği seviyede olduğuna vurgu yapıldı. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu, maçın devre arası Eljf Elmas ile özel olarak ilgilendi ve genç futbolcuya yapması gerekenleri anlattı.

Teknik heyet ayrıca futbolculardan sakatlık konusunda riske girmemelerini istedi. Cocu ve yardımcıları, oyunculardan, en ufak bir ağrı hissettiklerinde bunu sağlık ekibiyle paylaşmalarını söyledi. Lozan karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de futbolcuların ilk yarıdaki performansı, teknik direktör Phillip Cocu'yu mutlu etti. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu Spor Toto Süper Lig

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