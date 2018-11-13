Phillip Cocu'dan Fenerbahçe, Ali Koç ve Valbuena sözleri

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Beyaz TV'ye röportaj verdi. Hollandalı teknik adam Fenerbahçe'den ayrılışı, başkan Ali Koç ve geride kalan derbiyle ilgili şunları söyledi:
"Fenerbahçe'ye kırgın değilim. Bu muhteşem camia ile ayrıldığım için üzgünüm sadece. Fenerbahçe ile ilgili planlarım ve hayallerim uzun vadeliydi. Ali Koç harika bir lider. Benim buraya gelmemdeki en büyük neden onun vizyonuydu. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç gibi bir başkana sahip oldukları için çok şanslı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izledim. Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı.
"BENDEN SONRAKİ FENERBAHÇE UMUT VERİCİ"
Cocu, "Sizden sonraki Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna gelecek için umut verici yanıtını verirken, Valbuena içinse "İyi futbolcu" dedi.
Hollandalı teknik adam Cocu, Süper Lig'den teklif alırsanız cevabınız ne olur? yönündeki soruya, "İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ben bir profesyonelim. Geleceğin ne getireceğini bilemem" derken, bu sezon Süper Lig'de tüm kalbinin Fenerbahçe ile birlikte olduğunu belirtti.
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