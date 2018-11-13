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Phillip Cocu'dan Fenerbahçe, Ali Koç ve Valbuena sözleri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.11.2018 09:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Beyaz TV'ye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye kırgın olmadığını söyleyen Cocu, "Ali Koç harika bir lider. Valbuena iyi futbolcu. Tüm kalbim Fenerbahçe ile birlikte" ifadelerini kullandı.

Phillip Cocu'dan Fenerbahçe, Ali Koç ve Valbuena sözleri

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Beyaz TV'ye röportaj verdi. Hollandalı teknik adam Fenerbahçe'den ayrılışı, başkan Ali Koç ve geride kalan derbiyle ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe'ye kırgın değilim. Bu muhteşem camia ile ayrıldığım için üzgünüm sadece. Fenerbahçe ile ilgili planlarım ve hayallerim uzun vadeliydi. Ali Koç harika bir lider. Benim buraya gelmemdeki en büyük neden onun vizyonuydu. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç gibi bir başkana sahip oldukları için çok şanslı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izledim. Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı.

"BENDEN SONRAKİ FENERBAHÇE UMUT VERİCİ"
Cocu, "Sizden sonraki Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna gelecek için umut verici yanıtını verirken, Valbuena içinse "İyi futbolcu" dedi.

Hollandalı teknik adam Cocu, Süper Lig'den teklif alırsanız cevabınız ne olur? yönündeki soruya, "İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ben bir profesyonelim. Geleceğin ne getireceğini bilemem" derken, bu sezon Süper Lig'de tüm kalbinin Fenerbahçe ile birlikte olduğunu belirtti.

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Phillip Cocu Fenerbahçe ali koç mathieu valbuena

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BAZI İŞLER ŞANSLA YÜRÜR.YANİ ALLAH YÜRÜ YA KULUM DERSE YÜRÜR.HER İNSAN İÇİN DEĞİLDİR BU DURUM. BAZI İNSANLAR ALLAH TARAFINDAN DENENİR.MESELA TERİM BU GÜNE KADAR TERİM OLDUYSA ŞANSI SAYESİNDE YANİ ALLAH SAYESİNDE OLDU.COCU KÖTÜMÜYDÜ DEĞİLDİ.BIRAKTIĞI TAKIMDAKİ FUTBOLCULAR AYNI.KEOMAN GELDİ AYNI FUTBOLCULARLA KAZANIYOR.NE DEĞİŞTİ.KEOMANIN ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK Mİ? VAR YOK TABİ.
Keşke daha erken gitseydin, Fenerbahçe tarihinde kara bir sayfa olarak kalacaksın
bu yorumu gerçekten yaptı ise, vasıfsızlığını beceriksizliğini aleni kabul etmiş oluyor..
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