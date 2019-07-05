Mynet Trend

Phillip Cocu, Derby County'nin başına geçti

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 05.07.2019 08:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Phillip Cocu, sürpriz bir transferle gündeme geldi. Hollandalı teknik adam, İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'le anlaşmaya vardı.

Phillip Cocu, Derby County'nin başına geçti

Son olarak Fenerbahçe'nin başında olan Phillip Cocu, İngiltere Championship takımlarından Derby County'nin başına geçti. İngiliz basını, 48 yaşındaki teknik adamla 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Derby County'nin sezon öncesi kampına katılmaya hazırlanan Cocu'nun hem futbolcularla tanışacağı hem de kulüp yöneticileriyle görüşerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı vurgulandı. Hollanda'da yaşadığı şampiyonlukların ardından Fenerbahçe'de kötü bir tecrübe yaşayan Cocu, 2014-15, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarından PSV ile 3 şampiyonluk kazanmıştı. Cocu'nun Türkiye'deki macerası ise 4 ay sürdü.


PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Brezilyalı hakeme ahlaksız teklifBrezilyalı hakeme ahlaksız teklif
Transfer bombası! Yıldız isimden açıklamaTransfer bombası! Yıldız isimden açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu ingiltere Premier Lig Derby County İngiltere Championship

En Çok Okunan Trend Haberler

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

İlk kadın belediye başkanından genelev planı!

İlk kadın belediye başkanından genelev planı!

Ali Sunal göz yaşlarına hakim olamadı

Ali Sunal göz yaşlarına hakim olamadı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Fırçacı' ortaya çıktı! Özür diledi ve...

'Fırçacı' ortaya çıktı! Özür diledi ve...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brezilyalı hakem Fernanda Colombo'ya ahlaksız teklif!

Brezilyalı hakeme ahlaksız teklif

Manuel Fernandes'ten açıklama! Galatasaray'a mı gidiyor?

Transfer bombası! Yıldız isimden açıklama

18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu

Hem futbolcu hem madenci! Zonguldak'tan çıkan ilginç hikaye

"Yaşayan Efsane Obra" kitabı satışa çıktı

"Yaşayan Efsane Obra" kitabı satışa çıktı

Acı haber! Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu

Acı haber! Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu

Max Kruse Fenerbahçe formasını giydi

İşte Max Kruse'nin forma numarası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.