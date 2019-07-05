Phillip Cocu, Derby County'nin başına geçti

Son olarak Fenerbahçe'nin başında olan Phillip Cocu, İngiltere Championship takımlarından Derby County'nin başına geçti. İngiliz basını, 48 yaşındaki teknik adamla 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Derby County'nin sezon öncesi kampına katılmaya hazırlanan Cocu'nun hem futbolcularla tanışacağı hem de kulüp yöneticileriyle görüşerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı vurgulandı. Hollanda'da yaşadığı şampiyonlukların ardından Fenerbahçe'de kötü bir tecrübe yaşayan Cocu, 2014-15, 2015-16 ve 2017-18 sezonlarından PSV ile 3 şampiyonluk kazanmıştı. Cocu'nun Türkiye'deki macerası ise 4 ay sürdü.



