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Phoebe Price bildiğiniz gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 09:44 | Son Güncelleme

Covid-19'un etkisinin yoğun şekilde devam ettiği Amerika'da sık sık market alışverişi yaparken ya da köpeğini gezdirirken görüntü veren oyuncu Phoebe Price, bu sefer parkta spor yaparken objektiflere birbirinden iddialı pozlar verdi.

Koronavirüsten dolayı Amerika en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler arasında!

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Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa bu defa göğüslerini ortaya çıkaran transparan kombiniyle akrobasik hareketler yapmaya çabaladı.

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Siyah dantel desenli göğsünü ve kalçasını saran kıyafeti ve ona uyumlu maskesiyle tenis oynarken kameralara birbirinden ilginç pozlar veren Phoebe Price, son günlerde ABD magazin basınında sıkça yer alan isimler arasında.

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