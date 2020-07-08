Phoebe Price bildiğiniz gibi

Koronavirüsten dolayı Amerika en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler arasında!

Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, cüretkar kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa bu defa göğüslerini ortaya çıkaran transparan kombiniyle akrobasik hareketler yapmaya çabaladı.

Siyah dantel desenli göğsünü ve kalçasını saran kıyafeti ve ona uyumlu maskesiyle tenis oynarken kameralara birbirinden ilginç pozlar veren Phoebe Price, son günlerde ABD magazin basınında sıkça yer alan isimler arasında.



