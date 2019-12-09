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"PhotoMaraton 2019"un İstanbul etkinlikleri sona erdi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.12.2019 19:44 | Son Güncelleme

"PhotoMaraton 2019"un İstanbul etkinlikleri sona erdi

"PhotoMaraton 2019"un İstanbul etkinlikleri sona erdi

İSTANBUL (AA) - Dünya çapında bir fotoğraf etkinliği olan ve Türkiye'de bu yıl ikincisi düzenlenen PhotoMaraton 2019'un İstanbul etkinlikleri sona erdi.

Ankara ve İzmir'de de gerçekleştirilen PhotoMaraton 2019'un yarışması kapsamında, Haliç Kongre Merkezi Sadabat Salonu'nda düzenlenen törenle farklı temalarda çekilen sokak fotoğrafları ödüllendirildi.

Gazeteci Fuat Kozluklu ve GezginFoto dergisi Yayın Yönetmeni Nihan Özgen'in sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, PhotoMaraton 2019'a İstanbul'dan katılan yarışmacılar, 2 Kasım'da Sirkeci Garı'ndan başlayarak, 12 saatte, 12 temalı, 12 fotoğraf çekti.

PhotoMaraton 2019'un yarışması kapsamında İstanbul etkinliğinin seçici kurulunda, İzzet Keribar, Prof. Dr. Emre İkizler, Ercan Aslan, Emine Ceylan, Şafak Yavuz, Selim Seval, Aramis Kalay, Turan Keskin, Mustafa Turgut, İhya Bozkurt, Engin Güneysu ve Erhan Şermet yer aldı.

İstanbul yarışmasında "Tarih" temasında Ahmet Serdar Taşyürek, "Boşluk" temasında Aybars Düzey, "Karar Anı" temasında Esma Gündüz, "Çeşmeler" temasında Caner Başer, "Bilgi" temasında Merve Yalçınkaya, "Geometri" temasında Caner Başer, "Yansıma" temasında Umut Fırtına, "Kent Mobilyaları" temasında Pierre Vicarini, "Hayal-Rüya" temasında Ayhan Kaya, "Hareket" temasında Elif Kürleyen, "Yalnızlık" temasında Ahmet Ozan Mercan ve "Metroda Hayat" Walid Farouk ödül aldı.

Yarışmanın Ankara sonuçlarında da "Yeşil" kategorisinde Can Alp Genç, "Kale" ve "El sanatları" kategorisinde Hüseyin Şahan, "Alışveriş" kategorisinde Onur Yürüker, "Yaşam" kategorisinde Nilgün Yürekli, "Hareket" kategorisinde Yusuf Kızılsaç, "Atakule" kategorisinde Onur Yürüker, "Vitrinler" kategorisinde Seda Şirin ve "Gece" kategorisinde Serdar Kaygısız ödüle değer görüldü.

Yarışmanın İzmir ayağında da "İzmir'e Özgü" temasında Gökhan Varol, "Kırmızı" temasında Bahadır Düzel, "Yukarı Bak" temasında Mustafa Onur Sabancı, "Emek" temasında Özlem Özkara, "Duygu" temasında Ahmet Yiğit Kalaycıoğlu, "Doğa ve İzmir" temasında Mert Akın, "Dönüşüm" ve "Kural Dışı" temalarında Zeynep Poyraz ile "Enerji" temasında Artun İbiş ödüllendirildi.

Ödül töreninin ardından PhotoMaraton 2019'a konuk olan 1972 yılında Vietnam Savaşı sırasında bombalardan kaçan 9 yaşındaki bir çocuğun fotoğrafı çeken ödüllü fotoğrafçı Nick Ut, fotoğrafseverlerle bir araya geldi.

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