Ankara ve İzmir'de de gerçekleştirilen PhotoMaraton 2019'un yarışması kapsamında, Haliç Kongre Merkezi Sadabat Salonu'nda düzenlenen törenle farklı temalarda çekilen sokak fotoğrafları ödüllendirildi.

İSTANBUL (AA) - Dünya çapında bir fotoğraf etkinliği olan ve Türkiye'de bu yıl ikincisi düzenlenen PhotoMaraton 2019'un İstanbul etkinlikleri sona erdi.

Yarışmanın Ankara sonuçlarında da "Yeşil" kategorisinde Can Alp Genç, "Kale" ve "El sanatları" kategorisinde Hüseyin Şahan, "Alışveriş" kategorisinde Onur Yürüker, "Yaşam" kategorisinde Nilgün Yürekli, "Hareket" kategorisinde Yusuf Kızılsaç, "Atakule" kategorisinde Onur Yürüker, "Vitrinler" kategorisinde Seda Şirin ve "Gece" kategorisinde Serdar Kaygısız ödüle değer görüldü.

Yarışmanın İzmir ayağında da "İzmir'e Özgü" temasında Gökhan Varol, "Kırmızı" temasında Bahadır Düzel, "Yukarı Bak" temasında Mustafa Onur Sabancı, "Emek" temasında Özlem Özkara, "Duygu" temasında Ahmet Yiğit Kalaycıoğlu, "Doğa ve İzmir" temasında Mert Akın, "Dönüşüm" ve "Kural Dışı" temalarında Zeynep Poyraz ile "Enerji" temasında Artun İbiş ödüllendirildi.

Ödül töreninin ardından PhotoMaraton 2019'a konuk olan 1972 yılında Vietnam Savaşı sırasında bombalardan kaçan 9 yaşındaki bir çocuğun fotoğrafı çeken ödüllü fotoğrafçı Nick Ut, fotoğrafseverlerle bir araya geldi.

