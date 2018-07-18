YEMEK

Pideli Tavuk Kebabı

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 18.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Soslu yumuşacık tavuğu, leziz pidesi, yoğurdu ve tereyağlı biber sosu ile iskender kebabı aratmayacak bu eşsiz lezzeti evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Pideli Tavuk Kebabı

Malzemeler:

2 adet tavuk göğüs
1 tatlı kaşığı salça
1 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
1 adet bayat pide
1 yemek kaşığı tereyağı

Sosu için:
2 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
Tuz

Tereyağı sosu için:

Tereyağı ve pul biber

Yapılışı:

Salça, süt, sıvı yağ, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın. İrice doğranmış tavuk göğsünü hazırladığınız marine sosuna bulayın.

Çöp şişlere geçirdiğiniz tavukları fırın tepsisinin üzerine yerleştirin ve 220 derecede 20 dakika pişirin.

Tavaya tereyağı ekleyerek pideleri iyice kızartın.

Yoğurdu sarımsak ve tuz ile karıştırın.

Tereyağını kızdırın ve içine pul biber ekleyerek karıştırın.

Tabağın alt kısmına pideleri, daha sonra tavukları ekleyerek üzerine yoğurt ve tereyağı sosu gezdirin.

Afiyet Olsun

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pideli tavuk kebabı tavuk yemekleri

En Çok Okunan Haberler

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Fatma Girik 40 yıllık kabusunu anlattı

Fatma Girik 40 yıllık kabusunu anlattı

Her evde bulunan bu iki malzeme ile dakikalar içinde beyaz dişlere kavuşun

Her evde bulunan bu iki malzeme ile dakikalar içinde beyaz dişlere kavuşun

Makarna suyuna asla zeytinyağı koymayın! Neden mi?

Makarna suyuna asla zeytinyağı koymayın! Neden mi?

Gülmekten karnımıza ağrılar girdi! Bu zamana kadar yemekle ilgili atılmış en eğlenceli tweetler

Gülmekten karnımıza ağrılar girdi! Bu zamana kadar yemekle ilgili atılmış en eğlenceli tweetler

Bol bol yemek lazım: Benzedikleri organa iyi geliyorlar!

Bol bol yemek lazım: Benzedikleri organa iyi geliyorlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayatlamış Ekmekleri Değerlendirmenin En Tatlı Yolu: Bayat Ekmek Pudingi

Bayatlamış Ekmekleri Değerlendirmenin En Tatlı Yolu: Bayat Ekmek Pudingi

Limonlu Yoğurtlu Dondurma

Limonlu Yoğurtlu Dondurma

Sunumu Şahane: Dondurma Külahında Muhallebi

Sunumu Şahane: Dondurma Külahında Muhallebi

Toksinleri Atıyoruz: Semizotlu Detoks Suyu

Toksinleri Atıyoruz: Semizotlu Detoks Suyu

Serin Serin İyi Gider: Ayran Aşı Çorbası

Serin Serin İyi Gider: Ayran Aşı Çorbası

Büzgü Börek

Büzgü Börek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.