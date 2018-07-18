Pideli Tavuk Kebabı

2 adet tavuk göğüs
1 tatlı kaşığı salça
1 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Karabiber
1 adet bayat pide
1 yemek kaşığı tereyağı
Sosu için:
2 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
Tuz
Tereyağı sosu için:
Tereyağı ve pul biber
Salça, süt, sıvı yağ, tuz ve karabiberi bir kapta karıştırın. İrice doğranmış tavuk göğsünü hazırladığınız marine sosuna bulayın.
Çöp şişlere geçirdiğiniz tavukları fırın tepsisinin üzerine yerleştirin ve 220 derecede 20 dakika pişirin.
Tavaya tereyağı ekleyerek pideleri iyice kızartın.
Yoğurdu sarımsak ve tuz ile karıştırın.
Tereyağını kızdırın ve içine pul biber ekleyerek karıştırın.
Tabağın alt kısmına pideleri, daha sonra tavukları ekleyerek üzerine yoğurt ve tereyağı sosu gezdirin.
Afiyet Olsun
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