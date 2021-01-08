Pieces Of A Woman: Büyük umutlarla başlayan dev bir trajedi...

Netflix’in merakla beklenen Vanessa Kirby’nin başrolünü üstlendiği Pieces Of A Woman, izleyicinin beğenisine sunuldu. Cinsel istismar suçlamaları sonrası filmin fragmanından çıkarılan Shia LaBeouf dışında filmin oyuncu kadrosunda Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie, Jimmie Fails ve Ellen Burstyn gibi isimler yer alıyor.

Pieces of a Woman'ı açan neredeyse 25 dakikalık kesintisiz evde doğum sahnesi herkesin bir kerede izleyebileceği sahnelerden değil. Macar yönetmen Kornel Mundruczo, bebeğini kaybeden gerçek hayattaki bir çift olan yazar Kata Weber'ın başına gelen bir trajediden esinlenerek filme uyarladığı olay, ilk sahnesinden son sahnesine izleyiciyi ekrana kilitliyor.

PİECES OF A WOMAN HAKKINDA

Netflix'in ödül avcısı filmlerinden biri olan 'Pieces of a Woman', yeni ebeveyn olma eşiğindeki Bostonlu Martha ve Sean'ı konu alıyor. Çiftin, evde doğum hayal edilemez bir trajediyle sona erdiğinde hayatları geri dönülmez bir şekilde değişir.

Martin Scorsese ile Sam Levinson'ın yapımcıları arasında olduğu Pieces of a Woman, ilk olarak 4 Eylül 2020'de 77. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde izleyici karşısına çıktı.

