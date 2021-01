Keanu Reeves her şeye rağmen moralini yüksek tutmak istiyor

Aksiyon serisi John Wick ile kariyerinde büyük bir yükseliş yakalayan Keanu Reeves’in bu yükselişi yıllar sonra gelen devam filmi Matrix ile devam edecek gibi görünüyor. Keanu Reeves'in Neo karakteriyle beyazperdeye geri döneceği Matrix 4'ün 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.

MATRİX 4 YAVAŞ İLERLİYOR

The Matrix'in serisinin baş kahramanı Neo rolünden bu yana Hollywood'un en gözde yüzlerinden biri olan Keanu Reeves, hayranlarına ilham verici bir yeni yıl mesajı verdi.

Matrix 4 ve John Wick 4 halihazırda prodüksiyon aşamasında olsa da Kovid-19 pandemisi kaynaklı kısıtlamalar sebebiyle tahmin edilenden daha yavaş bir hızda ilerleme kaydediliyor.

"HAYATTA KALIN"

We Got This Covered'ın haberine göre yılbaşı kutlamaları geride kalırken karizmatik aktör hayranlarına 2021 yılı için umut dolu bir mesaj verdi:

Başkalarına saygı duymaya çalışın. Hayattan en iyi şekilde yararlanmaya çalışın ve bunu sürdürün, mevcut durumda bunu elde etmenin yollarını bulun ama aynı zamanda saygı gösterin. Bağlanma yolları bulun. Yapabiliyorsanız. Demek istediğim, sadece... hayatta kalın.

Sinema dünyasından isimler için de geçerli olmak üzere 2020 pek çok kişi için hayli zor bir yıl oldu ve görünüşe göre Keanu Reeves yeni yılın ilk haftasından kendisinin ve hayranlarının moralini yüksek tutmak istiyor.