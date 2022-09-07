Piercing yaptırmak istediği yer şaşkına çevirdi! Ulu orta soyunup...

Müşterisinin penisini deldirmek istediğini anlatan Carreno, adamın ona ısrarla işlem esnasında erekte olmuş olmasının gerekip gerekmediğini sorduğunu anlattı. Carreno, şaşkına dönse de buna ihtiyaç olmadığını söyledi ve odayı hazırlamaya koyuldu. Ekipman almak için odadan ayrılırken de müşterisine sadece pantolonunu çıkarmasını söyledi.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ancak döndüğünde karşılatığı manzara genç kadını şoke etti. Çünkü müşterisi, tamamen çıplak haldeydi. Genç adam, işlemin yapılacağı koltuğa uzanmak yerine Carreno'nun oturacağı tabureye oturmuş, arkası dönük halde tekrar eden hareketler yapıyor ve titriyordu.

KOVDU

Carreno, genç adamın orada mastürbasyon yaptığını anlayınca çılgına döndü. Bir de arkasını dönüp kendisine erekte olmayı başardığını haber verince, genç kadın iyice öfkelendi ve müşterisini stüdyodan kovdu. 20 yıl önce gerçekleşen bu olay, Carreno için hala en unutulmaz anısı.



