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Piercing yaptırmak istediği yer şaşkına çevirdi! Ulu orta soyunup...

07.09.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce piercing işleri de yapan bir dövme sanatçısı olan Jamy Carreno, şimdi gezici bir dövme sanatçısı olarak çalışıyor. Ancak Carreno, birçok anı biriktirse de, hepsinden çok yıllar önce piercing işleriyle uğraşırken yaşadığı bir deneyimi hatırladığını söyledi. Penisine piercing taktırmak isteyen bir müşterisiyle yaşadığı akılalmaz olay, duyan herkesi şaşkına çevirdi.

Piercing yaptırmak istediği yer şaşkına çevirdi! Ulu orta soyunup...

Müşterisinin penisini deldirmek istediğini anlatan Carreno, adamın ona ısrarla işlem esnasında erekte olmuş olmasının gerekip gerekmediğini sorduğunu anlattı. Carreno, şaşkına dönse de buna ihtiyaç olmadığını söyledi ve odayı hazırlamaya koyuldu. Ekipman almak için odadan ayrılırken de müşterisine sadece pantolonunu çıkarmasını söyledi.

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ŞAŞKINA DÖNDÜ

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Ancak döndüğünde karşılatığı manzara genç kadını şoke etti. Çünkü müşterisi, tamamen çıplak haldeydi. Genç adam, işlemin yapılacağı koltuğa uzanmak yerine Carreno'nun oturacağı tabureye oturmuş, arkası dönük halde tekrar eden hareketler yapıyor ve titriyordu.

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KOVDU

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Carreno, genç adamın orada mastürbasyon yaptığını anlayınca çılgına döndü. Bir de arkasını dönüp kendisine erekte olmayı başardığını haber verince, genç kadın iyice öfkelendi ve müşterisini stüdyodan kovdu. 20 yıl önce gerçekleşen bu olay, Carreno için hala en unutulmaz anısı.


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Anahtar Kelimeler:
ereksiyon
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