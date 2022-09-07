“Çıplak marangoz” olarak ünlenmişti! Polis karakoluna şeffaf tangasıyla gidince ortalık karıştı

Jenner sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ve günlük hayatında tamamen çıplak bir şekilde dolaşmasıyla ünlendi. 48 yaşındaki nudist bu ilginç hayat tarzı nedeniyle uygunsuz teşhir suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alıp serbest bırakıldığında telefonunu almak için polis karakoluna geri dönen Jenner, tercih ettiği kıyafet nedeniyle bir kez daha suçlandı.

Polis karakoluna şeffaf bir pantolon ve iç çamaşırıyla giden Jenner hakkında soruşturma başlatıldı. Savcı Simon Sandford mahkemede yaptığı açıklamada, meslektaşının sanığın pantolonunun ve iç çamaşırının hem şeffaf olduğunu hem de sanığın cinsel organını görebildiğini söyledi. Savcı bunun açıkça bir suç davranışı olduğunu dile getirdi. Yeniden gözaltına alınan Jenner, “Elimdeki her şeyi giydim. Giyim tarzım ve tercihim tamamen insan hakkı” diyerek savundu. Maidstone Crown Mahkemesi'ndeki bir jüri, onu sadece 15 dakika içinde suçlu buldu.