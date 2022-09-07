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“Çıplak marangoz” olarak ünlenmişti! Polis karakoluna şeffaf tangasıyla gidince ortalık karıştı

07.09.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada çıplak marangoz lakabıyla tanınan doğa bilimci Robert Jenner, nudizmin en büyük savunucularından biri. Günlük hayatında tamamen çıplak dolaştığı için pek çok kez hakkında dava açılan Jenner, son olarak bir polis karakoluna cinsel organını açığa çıkartan şeffaf bir tanga iç çamaşırıyla gidince ortalık bir anda karıştı.

Jenner sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ve günlük hayatında tamamen çıplak bir şekilde dolaşmasıyla ünlendi. 48 yaşındaki nudist bu ilginç hayat tarzı nedeniyle uygunsuz teşhir suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alıp serbest bırakıldığında telefonunu almak için polis karakoluna geri dönen Jenner, tercih ettiği kıyafet nedeniyle bir kez daha suçlandı.

“ELİMDEKİ HER ŞEYİ GİYDİM”

Polis karakoluna şeffaf bir pantolon ve iç çamaşırıyla giden Jenner hakkında soruşturma başlatıldı. Savcı Simon Sandford mahkemede yaptığı açıklamada, meslektaşının sanığın pantolonunun ve iç çamaşırının hem şeffaf olduğunu hem de sanığın cinsel organını görebildiğini söyledi. Savcı bunun açıkça bir suç davranışı olduğunu dile getirdi. Yeniden gözaltına alınan Jenner, “Elimdeki her şeyi giydim. Giyim tarzım ve tercihim tamamen insan hakkı” diyerek savundu. Maidstone Crown Mahkemesi'ndeki bir jüri, onu sadece 15 dakika içinde suçlu buldu.
Jenner lakabını 2016 yılının Eylül ayında vücudunu tamamen çıplak bırakarak sadece iş botlarıyla tamir yaptığı sırada kazanmıştı. Jenner’in komşuları adamı kamu düzenine uygunsuz hareketleri nedeniyle şikayet etmişti.
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Marangoz çıplak çıplak adam
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