Pierre van Hooijdonk'tan Babel ve Galatasaray açıklaması

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Holanda futbolunun önemli isimlerinden Pierre van Hooijdonk, Ryan Babel'in Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması giyen ve Türkiye'yi yakından tanıyan Pierre van Hooijdonk, Ryan Babel'in Galatasaray'a imza atma ihtimaliyle ilgili "Muhtemelen kendisiyle ilgili yapılan tezahüratları anlamıyor ve bu bir fark yaratıyor. Beşiktaş ciddi bir şampiyonluk adayı ve bu nedenle Galatasaray'ın rakiplerinden biri. Türkiye'de bu rekabet harika ve oldukça da hassas" açıklamasını yaptı.

Algemeen Dagblad gazetesiyle bir röportaj gerçekleştiren frikik ustası, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabete vurgu yaparken "Hollanda'da son 10 yıla baktığınız zaman Ajax, PSV Eindhoven ve Feyenoord üçgeninde nadiren oyuncu alışverişi olduğunu görürsünüz. Ancak Türkiye'de bu tip transferler daha yaygın. Örneğin Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gitmişti" ifadelerini kullandı.

Babel'in Galatasaray'a imza atması halinde Beşiktaşlı taraftarların tepkisinin sorun olmayacağını belirten Hooijdonk, "Türkiye'de oynadığımda söylenen her şeyi tabii ki anlamadım. Birisi Türkiye'de sizi azarlarsa, onun yüz ifadesinden olumlu şeyler söylemediğini anlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi onun ne dediğini anlamıyorsunuz. İngiltere'de oynadığınızda durum daha farklı" dedi.