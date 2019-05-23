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Pierre van Hooijdonk'tan Babel ve Galatasaray açıklaması

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 23.05.2019 08:33 | Son Güncelleme

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a giden ve geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibinden de ayrıldığını açıklayan Ryan Babel'in kısa süre içinde Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Yıldız futbolcunun vatandaşı ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden olan Pierre van Hooijdonk ise söz konusu transferle ilgili olarak Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pierre van Hooijdonk'tan Babel ve Galatasaray açıklaması

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Holanda futbolunun önemli isimlerinden Pierre van Hooijdonk, Ryan Babel'in Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması giyen ve Türkiye'yi yakından tanıyan Pierre van Hooijdonk, Ryan Babel'in Galatasaray'a imza atma ihtimaliyle ilgili "Muhtemelen kendisiyle ilgili yapılan tezahüratları anlamıyor ve bu bir fark yaratıyor. Beşiktaş ciddi bir şampiyonluk adayı ve bu nedenle Galatasaray'ın rakiplerinden biri. Türkiye'de bu rekabet harika ve oldukça da hassas" açıklamasını yaptı.

Algemeen Dagblad gazetesiyle bir röportaj gerçekleştiren frikik ustası, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabete vurgu yaparken "Hollanda'da son 10 yıla baktığınız zaman Ajax, PSV Eindhoven ve Feyenoord üçgeninde nadiren oyuncu alışverişi olduğunu görürsünüz. Ancak Türkiye'de bu tip transferler daha yaygın. Örneğin Gökhan Gönül ve Jeremain Lens, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gitmişti" ifadelerini kullandı.

Babel'in Galatasaray'a imza atması halinde Beşiktaşlı taraftarların tepkisinin sorun olmayacağını belirten Hooijdonk, "Türkiye'de oynadığımda söylenen her şeyi tabii ki anlamadım. Birisi Türkiye'de sizi azarlarsa, onun yüz ifadesinden olumlu şeyler söylemediğini anlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi onun ne dediğini anlamıyorsunuz. İngiltere'de oynadığınızda durum daha farklı" dedi.

32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Galatasaray'a transfer olarak sportif açıdan doğru bir karar verdiğinin de altını çizen 49 yaşındaki eski futbolcu, "Galatasaray, bu sezon şampiyon oldu ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Babel'in gerçekten çok özel bir kariyeri oldu. Çaptan düşmüşken yeniden bu seviyelere dönebilen bir oyuncuya futbolda pek rastlamazsınız. Ancak onun şu an son derece fit olduğunu düşünüyorum. Eğer Galatasaray'da fazla oynarsa bir süre daha Hollanda Milli Takımı'nda yer alacaktır"şeklinde konuştu.

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Babel galatasaray spor toto süper lig Beşiktaş Pierre van Hooijdonk

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