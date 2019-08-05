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Pikniğe giden vatandaşlar şoke oldu! 'Bunlar insan mı acaba?'

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 05.08.2019 14:44 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesi Kurt Gölü piknik alanında çam ağaçlarının gövdelerinin çıra almak için tahrip edilmesi tepki çekti.

Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören köyü Kurt Gölü piknik alanında hafta sonu piknik yapmaya gidenler beklemedikleri manzara ile şok yaşadı. Çam ağaçlarının gövdelerinde oluşan tahribatı fotoğraflayan vatandaşlar sosyal medyada paylaşarak tepkilerini dile getirdi. Yöre halkından Kemal Ünal sosyal medya hesabında, "Şu güzelim ağaçlara balta vuranlar insan mı acaba” şeklinde paylaşımda bulundu.

Öte yandan, Erbaa ilçesine bağlı Hacıali köyü ile Topçam Yaylası'nda ormanlık alan içerisinde çok sayıda çam ağacı kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edilmişti. Yaşananların ardından bölgedeki ağaçların kurumaması için çalışma yapılmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Piknik

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ayı yapmaz bunu yazıklar olsun.....
Bu kadar bencilce ve gerice bir şey insanın ağlayası geliyor Allah ta sizi öyle yapsın inşallah
Aynı olayın benzeri kendi kapımızın önünde yaşandı iki genç 16-17 yaş civarı apaçi kılıklı değil giyimi eli yüzü düzgün fakat ruhu bozuk tip diyelim kelebek çakı almış ağacın kabuğunu sıyırıyor ilk sıyrıkta gördüm evin üstünden ve bağırınca gittiler Aileler lütfen çocuklarınızı takip edin BENCE
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