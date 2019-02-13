Pil performansıyla da iddialı bir ürün

Mate 20 Pro, çıkarılamaz 4200mAh pille geliyor. Çipsetin katkılarıyla düşük güç tüketimi sağlanıyor demiştik. Ürünü kullandığımız süreç boyunca, normal kullanımda tek şarj ile yaklaşık 2 günlük kullanım mümkün oluyor. Eğer internette sıklıkla geziniyorsanız, arada video izliyor ve biraz da oyun oynuyorsanız, Mate 20 Pro’yu tek şarj ile 1 gün boyunca kullanmanız muhtemel.

Tabii bir de detaylı “güç tasarruf modu” var. Bu mod açıkken normal kullanımda tek şarj ile üçüncü güne de erişebiliyorsunuz. İşin içine internet ve oyun deneyimleri girdiğinde ise, iki günlük pil ömrü gayet başarılı diyebiliriz.

İsterseniz biraz da “hızlı şarj” özelliğinden bahsedelim. Telefonunuzun kutusunda Huawei SuperCharge teknolojisine destek veren 40watt adaptör bulunuyor. Bu adaptör sayesinde telefonunuzu sıfırdan %100’e, 1 saate şarj edebiliyorsunuz. Bir de şöyle örnek verelim isterseniz…

Diyelim ki telefonunuzun şarjı %20 civarında ve 10-15 dakika içinde dışarı çıkmanız gerekiyor. Bu kısa sürede bile telefonunuz hatırı sayılır düzeyde şarj edilebiliyor. 15 dakikalık şarj ile %20’den %40’a erişebiliyorsunuz, ki bu pil yüzdesiyle günü rahatlıkla tamamlamanız mümkün.