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Pil performansıyla da iddialı bir ürün

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TEKNOLOJİ  | 13.02.2019 09:33 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk 7nm çipsetlerinden bir tanesi olan HiSilicon Kirin 980’i kullanan ürün, yüksek performansın yanında düşük güç tüketimi prensibini benimsiyor. Dolayısıyla bu da telefonunuzu rahatlıkla kullanırken pil tarafında endişelere izin vermiyor.

Pil performansıyla da iddialı bir ürün

Mate 20 Pro, çıkarılamaz 4200mAh pille geliyor. Çipsetin katkılarıyla düşük güç tüketimi sağlanıyor demiştik. Ürünü kullandığımız süreç boyunca, normal kullanımda tek şarj ile yaklaşık 2 günlük kullanım mümkün oluyor. Eğer internette sıklıkla geziniyorsanız, arada video izliyor ve biraz da oyun oynuyorsanız, Mate 20 Pro’yu tek şarj ile 1 gün boyunca kullanmanız muhtemel.

Tabii bir de detaylı “güç tasarruf modu” var. Bu mod açıkken normal kullanımda tek şarj ile üçüncü güne de erişebiliyorsunuz. İşin içine internet ve oyun deneyimleri girdiğinde ise, iki günlük pil ömrü gayet başarılı diyebiliriz.

İsterseniz biraz da “hızlı şarj” özelliğinden bahsedelim. Telefonunuzun kutusunda Huawei SuperCharge teknolojisine destek veren 40watt adaptör bulunuyor. Bu adaptör sayesinde telefonunuzu sıfırdan %100’e, 1 saate şarj edebiliyorsunuz. Bir de şöyle örnek verelim isterseniz…

Diyelim ki telefonunuzun şarjı %20 civarında ve 10-15 dakika içinde dışarı çıkmanız gerekiyor. Bu kısa sürede bile telefonunuz hatırı sayılır düzeyde şarj edilebiliyor. 15 dakikalık şarj ile %20’den %40’a erişebiliyorsunuz, ki bu pil yüzdesiyle günü rahatlıkla tamamlamanız mümkün.

Pil performansı ve hızlı şarj demişken, Mate 20 Pro’nun “Hızlı kablosuz şarj” teknolojisi de sunduğunu söylememiz lazım. Bazı telefonların kutularından hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. Bazı telefonlarda kablosuz şarj desteği bile yok. Mate 20 Pro ise hem “kablosuz” hem de “hızlı” ibarelerini bir arada sunuyor. Ürün, 15W kablosuz hızlı şarj özelliğiyle kablolara ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Ayrıca isterseniz “Ters Şarj Özelliği”ni kullanarak başka bir telefonu da kablosuz olarak şarj edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Pil performansı HiSilicon Kirin 980

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