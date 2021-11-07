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Pilavı bile varmış! Ayvayla yapabileceğiniz birbirinden güzel tarifler

07.11.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayva, sonbahar aylarının en sevilen meyvelerinden biri. Lezzetli olduğu kadar da sağlık deposu bir meyve. Yemeklerde de kullanılan ayva, genelde kerevize eşlik ediyor veya tatlısı yapılıyor. Peki bu şahane meyveyi başka ne şekilde kullanabileceğinizi düşündünüz mü? İşte birbirinden ilginç ve lezzetli ayvalı tarifler...

Pilavı bile varmış! Ayvayla yapabileceğiniz birbirinden güzel tarifler

Ayvanın bol miktarda A, B ve C vitamini içerdiğini biliyoruz. Zengin içeriği sayesinde de sağlık üzerinde olumlu etkileri var. Peki bu muhteşem meyveyi yemeklerde ne şekilde kullanabileceğinizi biliyor musunuz? Karşınızda ayva kullanarak yapabileceğiniz enteresan tarifler...

AYVALI BULGUR PİLAVI

MALZEMELER

  • 400 gram bulgur (1 orta boy kase akdar)

  • 1 ayva

  • 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

  • 3 yemek kaşığı tereyağı (Aynı miktarda zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 su bardağı su

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 adet limonun suyu

  • 1 çay kaşığı tuz (İsteğe göre azalabilir ya da artabilir)

  • 800 ml sıcak su

HAZIRLANIŞI

  • Limon suyuna 1 su bardağı sıcak suyu ekleyin.

  • Ayvanın kararmaması için hemen soyup çekirdeklerini çıkarın. Zar iriliğinde doğrayın ve limonlu suya atın.

  • Pilav için tencereye tereyağını, zerdeçalı ve karabiberi koyun. Orta ateşte tereyağını eritin.

  • Tereyağı eriyince bulguru ekleyin ve 1-2 dakika boyunca ara ara karıştırarak kavurun.

  • Sıcak suyu, tarçını ve tuzu ekleyin.

  • Ayvaları süzdürüp pilav tenceresine aktarın.

  • Bir yemek kaşığı limon suyu ekleyin.

  • Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte bulgur suyunu çekene kadar pişirin.

  • Pilav piştikten sonra üzerini örtün ve yarım saat dinlendirin.

  • Dinlendikten sonra karıştırarak servis yapın.

AYVA DOLMASI

MALZEMELER

  • 3 ayva

  • 200 gram orta yağlı dana kıyma

  • 1 kuru soğan

  • 1 çay bardağı pirinç

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı yenibahar

  • 4 yemek kaşığı pekmez

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

  • 2 su bardağı su

  • 7 dal doğranmış maydanoz

HAZIRLANIŞI

  • Kıymayı, pirinci, soğanı, salçayı, karabiberi, tuzu ve yenibaharı iyice karışacak şekilde yoğurun.

  • Ayvaları bekletmek için limonlu su hazırlayın.

  • Ayvanın üst kısmını kapak için kesin.

  • Sabit durması için alt kısımdan da küçük bir parça kesin ve ayvanın içini oyun.

  • Oyduğunuz ayvaları limonlu suya atın.

  • Bir süre bekletip çıkardığınız ayvaların içini kıymalı harçla doldurun ve tencereye aktarın.

  • Ayvaların üstüne pekmez ve nar ekşisi gezdirin.

  • Kapaklarını kapatın ve suyunu ekleyip orta ateşte pişirmeye başlayın.

  • Fokurdayınca ocağın altını kısın.

  • Ayvalar yumuşayınca ocaktan alın.

  • Üzerine maydanoz serpip servis edin.
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