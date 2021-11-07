Pilavı bile varmış! Ayvayla yapabileceğiniz birbirinden güzel tarifler

Ayvanın bol miktarda A, B ve C vitamini içerdiğini biliyoruz. Zengin içeriği sayesinde de sağlık üzerinde olumlu etkileri var. Peki bu muhteşem meyveyi yemeklerde ne şekilde kullanabileceğinizi biliyor musunuz? Karşınızda ayva kullanarak yapabileceğiniz enteresan tarifler...

AYVALI BULGUR PİLAVI

MALZEMELER

400 gram bulgur (1 orta boy kase akdar)

1 ayva

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

3 yemek kaşığı tereyağı (Aynı miktarda zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tarçın

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz (İsteğe göre azalabilir ya da artabilir)

800 ml sıcak su

HAZIRLANIŞI

Limon suyuna 1 su bardağı sıcak suyu ekleyin.

Ayvanın kararmaması için hemen soyup çekirdeklerini çıkarın. Zar iriliğinde doğrayın ve limonlu suya atın.

Pilav için tencereye tereyağını, zerdeçalı ve karabiberi koyun. Orta ateşte tereyağını eritin.

Tereyağı eriyince bulguru ekleyin ve 1-2 dakika boyunca ara ara karıştırarak kavurun.

Sıcak suyu, tarçını ve tuzu ekleyin.

Ayvaları süzdürüp pilav tenceresine aktarın.

Bir yemek kaşığı limon suyu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte bulgur suyunu çekene kadar pişirin.

Pilav piştikten sonra üzerini örtün ve yarım saat dinlendirin.

Dinlendikten sonra karıştırarak servis yapın.

AYVA DOLMASI

MALZEMELER

3 ayva

200 gram orta yağlı dana kıyma

1 kuru soğan

1 çay bardağı pirinç

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

4 yemek kaşığı pekmez

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 su bardağı su

7 dal doğranmış maydanoz

HAZIRLANIŞI