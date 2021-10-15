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Lapa olan pilavlar tarihe karışacak! İşte tane tane bir pilav yapmak için ipuçları

15.10.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tane tane pilav yapmak ve masadaki yemekleri şenlendirmek herkesin hayali. Ama ana yemeklerin yanına en çok yakışan pilav, her zaman istenilen sonucu vermez. Her şey dört dörtlükken bir de bakarsınız, pilavınız lapaya dönmüş. Bu durumla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız pilav yapımının püf noktalarını adım adım uygulayabilirsiniz. İşte detaylar...

Lapa olan pilavlar tarihe karışacak! İşte tane tane bir pilav yapmak için ipuçları

Pilav yapmaya başlamadan öncesinde yaptığınız bir işlem aslında pilavın pişirirken yaptıklarınız kadar önemli. Bu küçük ama hayati adımı uygulamaksa hem çok kolay hem de başarılı bir pilavın olmazsa olmazı. Yemeğinizi yapmaya başlamadan önce pirinçlerinizi biraz tuz eklemiş olduğunuz sıcak suda bekletmeye bırakmalısınız. Böylelikle pirincin nişastasının suya inmesini sağlar ve pirinçlerin pişerken birbirlerine yapışmalarını önlemiş olursunuz. Suda bekletme işlemini yaklaşık 1 saat kadar yaparsanız harika sonuçlar elde edersiniz. İşte tane tane bir pilav yapmanızı sağlayacak diğer detaylar...

PİŞİRMEYE BAŞLARKEN

  • Pirinçlerinizi yeteri kadar ıslattıktan sonra bir süzgeç yardımıyla suyunu süzebilir ve pişirme işlemine başlayabilirsiniz.

  • Bunun için öncelikle tencerenize yeterli miktarda zeytinyağını koyduktan sonra arpa şehriyelerinizi yağda çevirerek kavurun.

  • Kavrulan arpa şehriyelerinin hem kokusu hem de beyaz pirinç tanelerinin arasında oluşturduğu görsel pilavınıza oldukça güzel bir görüntü verir.

  • Sıra geldi pilav yapmanın en önemli adımına. Kavrulan arpa şehriyelerinin yanına pirinçlerinizi de ilave ederek onları da bir iki dakika güzelce kavurmanız gerekir. Eğer bu kavurma işlemini yapmaz ve direkt su katarsanız, pilavınız lapa olmaktan kurtulamaz.

  • Suyu ilave etmeden önce kavrulan pirinçler size tane tane bir pirinç pilavının anahtarını verecek olan en önemli aşama diyebiliriz.

SU VE PİRİNÇ MİKTARINI DOĞRU AYARLAYIN

Pilav yapmakta kendilerini fazlasıyla profesyonel hissedenler pilavın suyunu göz kararı katabiliyor. Ama "Ben henüz o derece profesyonel değilim" diyorsanız da korkmayın. Pilav yapımı için şaşmaz nitelikte ölçüler mevcut.

  • Pilavda su ve pirinç oranı 'Bire bir buçuk' diye özetleyebileceğimiz oldukça basit bir kurala sahip. Yani bir bardak pirinç için bir buçuk bardak kaynamış su katarsanız, işleminiz tamam demektir.

  • Son olarak bir kez karıştırıp tencerenizin kapağını kapattıktan sonra ocağınızı en kısık ayara getirmeniz yeterli.

  • Pilavınız yaklaşık olarak 10-15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde hazır hale gelecek.
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