YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Pilavım tutmuyor demeyin bu yöntemleri deneyin! Tane tane pirinç pilavı tarifi ve malzeme listesi

Pilavım tutmuyor demeyin bu yöntemleri deneyin! Tane tane pirinç pilavı tarifi ve malzeme listesi

17.08.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pirinç pilavı her yemeğin yanına yakışan ve sıklıkla tercih edilen yemeklerin başında geliyor. Pirinç pilavının tane tane olması ve lapa olmaması gerekiyor. En iyi şekilde pilav yapabilmek için pirinç pilavı yapmanın püf noktalarını sizler için derledik.

Pilavım tutmuyor demeyin bu yöntemleri deneyin! Tane tane pirinç pilavı tarifi ve malzeme listesi

7'den 70'e herkesin sevdiği, misafir sofralarının gözdesi olan pirinç pilavının en güzel tarifi merak ediliyor. Pirinç pilavı yapmak bazı püf noktalar ve yöntemlerle oldukça basit. Pirinç pilavım tutmuyor diyorsanız bu yöntemleri denemelisiniz. İşte tane tane pirinç pilavı...

2531465_810x458

TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI

Tüm püf noktalarıyla tane tane pirinç pilavı...

Pirinç pilavı için malzemeler;

  • 1 su bardağı pirinç
  • Sıcak su (pirinci ıslatmak için)
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ
  • Yarım kahve fincanı şehriye
  • 1 küp şeker
  • 2-3 damla limon
  • 2 su bardağı soğuk su
  • 1 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı;

1 su bardağı pirinci bir kabın içerisine alın. Üzerine 2 çay kaşığı tuz gezdirin ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 15 dakika pirinçleri dinlendirin.

Pilav tencerenize veya tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ ve 1 tatlı kaşığı tereyağı alın ve orta ateşte erimesini sağlayın. Yağ eridikten sonra yarım kahve fincanı şehriyeyi ekleyin ve kavurun.

Şehriyelerin rengi döndükten sonra iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri tencereye ekleyin.

Altı hala orta ateşte yanan tencerenize 1 adet küp şeker ve 2-3 damla limon ekleyin ve karıştırın.

Limon pilavınızın tane tane olmasını sağlarken şeker ise pilavınızın parlak ve lezettli olmasını sağlar.

Kavrulan pirinçlerinize 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Ardından 2 su bardağı soğuk suyu ekleyin. Pilavınız kaynamaya başlayınca altını kısın ve pişmeye bırakın.

Suyu çeken pilavınızı kenarından kontrol edin, tamamen karıştırmayın. Altını kapattığınız pilavın üzerine havlu kağıt koyarak kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pişirirken bu hataları yapmayın! Yemeği zehir gibi yapıyor...Pişirirken bu hataları yapmayın! Yemeği zehir gibi yapıyor...
Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
pilav pirinç pilavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Bomba aşk iddiası! Yakın dostunun sevgilisiyle...

Bomba aşk iddiası! Yakın dostunun sevgilisiyle...

Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli malzemeleri nelerdir?

Şeftali reçeli nasıl yapılır? Şeftali reçeli malzemeleri nelerdir?

Poğaçaların çok daha yumuşak olması için püf noktaları

Poğaçaların çok daha yumuşak olması için püf noktaları

Pişirirken bu hataları yapmayın! Yemeği zehir gibi yapıyor...

Pişirirken bu hataları yapmayın! Yemeği zehir gibi yapıyor...

Kahvaltının aranan lezzeti: Nefis açma tarifi, Açma nasıl yapılır?

Kahvaltının aranan lezzeti: Nefis açma tarifi, Açma nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Yediğiniz an kas yapar

Yediğiniz an kas yapar

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.