Pilavım tutmuyor demeyin bu yöntemleri deneyin! Tane tane pirinç pilavı tarifi ve malzeme listesi

7'den 70'e herkesin sevdiği, misafir sofralarının gözdesi olan pirinç pilavının en güzel tarifi merak ediliyor. Pirinç pilavı yapmak bazı püf noktalar ve yöntemlerle oldukça basit. Pirinç pilavım tutmuyor diyorsanız bu yöntemleri denemelisiniz. İşte tane tane pirinç pilavı...

TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI

Tüm püf noktalarıyla tane tane pirinç pilavı...

Pirinç pilavı için malzemeler;

1 su bardağı pirinç

Sıcak su (pirinci ıslatmak için)

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı sıvıyağ

Yarım kahve fincanı şehriye

1 küp şeker

2-3 damla limon

2 su bardağı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

Pirinç pilavı yapılışı;

1 su bardağı pirinci bir kabın içerisine alın. Üzerine 2 çay kaşığı tuz gezdirin ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 15 dakika pirinçleri dinlendirin.

Pilav tencerenize veya tavaya 1 yemek kaşığı sıvıyağ ve 1 tatlı kaşığı tereyağı alın ve orta ateşte erimesini sağlayın. Yağ eridikten sonra yarım kahve fincanı şehriyeyi ekleyin ve kavurun.

Şehriyelerin rengi döndükten sonra iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri tencereye ekleyin.

Altı hala orta ateşte yanan tencerenize 1 adet küp şeker ve 2-3 damla limon ekleyin ve karıştırın.

Limon pilavınızın tane tane olmasını sağlarken şeker ise pilavınızın parlak ve lezettli olmasını sağlar.

Kavrulan pirinçlerinize 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Ardından 2 su bardağı soğuk suyu ekleyin. Pilavınız kaynamaya başlayınca altını kısın ve pişmeye bırakın.

Suyu çeken pilavınızı kenarından kontrol edin, tamamen karıştırmayın. Altını kapattığınız pilavın üzerine havlu kağıt koyarak kapağını kapatın ve demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.



