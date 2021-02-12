Pilavınız arttıysa çöpe atmayın: Çorba da oluyor, köfte de!

Akşamdan az kalan pilavınızın yenmeyeceğini düşünüyorsanız eğer, birçok lezzetli tarifle birleştirebilirsiniz.

Artan pilav çorbalarda değerlendirilebilir. Pirinçli yayla çorbası veya pirinçli etli bir çorba yapmak için kullanılabilir.

Eğer sade bir pilavsa, kuru kayısı, üzüm, havuç, bezelye, patates hatta parça etle birlikte, tekrar pişirip farklı bir pilav haline getirmek mümkündür. İyice durulayarak tuzunu atmasını sağlayıp sütlaç gibi tatlılarda da kullanılabilir.

DOMATESLİ PİRİNÇ ÇORBASI

Artan pilavınızı ister domatesli, ister yoğurtlu mis gibi bir çorbaya dönüştürebilirsiniz.

Malzemeler

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet küçük boy havuç

3 adet orta boy domates

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 çay bardağı pirinç pilavı

5 su bardağı sıcak tavuk suyu

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

5 dal maydanoz

(8 Kişilik - 15 dakika)

Hazırlanışı

Kuru soğan ve havucu küçük küpler halinde doğrayın.

Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız yeşil biberi yarım ay şeklinde kesin ve domatesleri rendeleyin.

Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Havuç ve kuru soğanları ekleyip orta ateşte dirilikleri gidene kadar soteleyin.

Doğranmış yeşil biber ve rendelenmiş domatesi katıp soteleme işlemini sürdürün. Domates salçasını ekleyip karıştırın.

Sıcak tavuk suyu, tuz, karabiber ve pirinç pilavını ekleyin. Kısık ateşte, pişirme işlemini sürdürün.

Kıyılmış maydanoz ilave edip servis edebilirsiniz.

Püf Noktası

Tavuk suyu yerine et suyu da kullanabilirsiniz.

YOĞURT ÇORBASI

Malzemeler

1 adet yumurta

1 fincan pirinç pilavı

5 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı nane

1,5 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

5 su bardağı su

(10 Kişilik - 25 dakika)

Hazırlanışı

Yoğurt, yumurta, un, pirinç, tuz ve suyu tahta kaşığı yardımıyla iyice karıştırın.

Daha sonra ocakta kaynayana kadar karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başlayınca ayrı bir kapta hazırladığınız terbiyeyi üzerine dökün ve 5-10 dakika da böyle kaynatın.

Terbiyesi: Tereyağını eritip, üzerine nane ve pul biberini atıp, karıştırınız.

Püf Noktası

Su yerine tavuk suyu veya et suyu ile çok daha lezzetli oluyor.

KADINBUDU KÖFTE

Malzemeler

Yarım kilo kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

Göz kararı karabiber, kimyon, tuz

Kızartmak için;

Göz kararı sıvı yağ

Dış harcı için;

2 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

(4 Kişilik - 20 dakika)

Hazırlanışı

Pirinçleri yumuşayıncaya kadar suda haşlayın. Soğanı ince ince doğrayın. Yarım kilo kıymanın yarısını doğradığınız soğanlarla kavurun.

Geniş bir kaba kavurduğunuz kıymayı, çiğ kıymayı, haşlanmış pirinci koyun. Üzerine 1 yumurtayı kırın. Karabiber, kimyon ve tuzunu ilave edin hepsini iyice yoğurun. Yoğurduğunuz köfteyi, buzdolabında yarım saat bekletin.

Hazırladığınız köfte harcından yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizde yuvarlayıp hafifçe yassılaştırın. Derin bir kâseye iki yumurta kırın, biraz tuz koyup çırpıcıyla iyice çırpın.

Köfteleri önce galeta ununa sonra çırptığınız yumurtaya bulayıp kızgın yağda kızartın. Afiyet olsun.

NURANİYE

Malzemeler

3 adet orta boy kabak

1 su bardağı artan pirinç pilavı

1/2 çay bardağı sıvı yağı

5 dal taze soğan

1/4 demet maydanoz

1/4 demet dereotu

2 diş sarımsak

göz kararı tuz

göz kararı yoğurt

(3-4 Kişilik - 15 dakika)

Hazırlanışı

İnce kıyılmış taze soğanları yağda kavurmaya başlayın, rengi dönünce temizleyip rendelemiş olduğunuz kabakları ilave ederek kavurmaya devam edin.

Kabaklar yumuşamaya başlayınca artan pirinç pilavınızla birlikte ilave edin.

Hepsini beraber kavurmaya devam edin.

Hepsi pişince, ince kıyılmış maydanoz ve dereotunu da ekleyin. Soğuması için bir müddet bu şekilde bekletin.

Ayrı bir kapta hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu, karışımın içine dökerek iyice harmanlayın.

Şimdi servise hazırdır.

Püf Noktası

Pirinç pilavınız artmamışsa ve tarifi denemek istiyorsanız, kabaklarla birlikte pirincinizi de karışıma ekleyin ve bir miktar su ilave edin. Suyu çekene kadar pişirmeye devam edin.



