Pilavlı tarifler: Birbirinden değişik etli – etsiz pilav tarifleri (Videolu anlatım)

Pilavlı tarifler, içinde pilavın olduğu her türlü yemek tarifini içerir. Pilav ise ana yemeklerin yanında aradığımız özel bir lezzettir. Bazı pilav çeşitleri ise tek başına bir yemek gibidir. Bu pilav tarifleri, etli veya etsiz olabilir ya da bulgurdan, pirinçten yapılabilir fakat birbirinden değişik birçok çeşidi vardır. En sadesinden en karmaşığına kadar farklı pilavlı tarifleri haberimizde sizler için derledik. Buyurun pilav tariflerine.

PİLAVLI TARİFLER

Soframızın eksik olmayan parçası olan pilav, daha çok pirinç ve bulgurdan yapılır. Ülkemizde yöreye göre pilav yapımı ve çeşidi değişmektedir. Pirinç pilavı ile bulgur pilavının birçok alternatifi vardır. Mesela Karadeniz bölgesinde yapılan hamsili pilavın yeri ayrıdır. Bulgur ile yapılan meyhane pilavı, domates ve yeşil biberle yapılan ve en çok tercih edilen pilav çeşididir. Kuru fasülyeli veya nohutlu pilav türleri gibi etli pilav, iç pilav, tavuklu pilav ve yufka ile üzeri örtülen örtülü pilav. Belki daha önce hiç yemediğiniz veya adını duymadınız birçok pilav çeşidi, pilavlı tarifler vardır. Pilavlı tariflere şunları örnek olarak sayabiliriz: