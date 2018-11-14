Pilavlı tarifler: Birbirinden değişik etli – etsiz pilav tarifleri (Videolu anlatım)

Pilavlı tarifler, içinde pilavın olduğu her türlü yemek tarifini içerir. Pilav ise ana yemeklerin yanında aradığımız özel bir lezzettir. Bazı pilav çeşitleri ise tek başına bir yemek gibidir. Bu pilav tarifleri, etli veya etsiz olabilir ya da bulgurdan, pirinçten yapılabilir fakat birbirinden değişik birçok çeşidi vardır. En sadesinden en karmaşığına kadar farklı pilavlı tarifleri haberimizde sizler için derledik. Buyurun pilav tariflerine.
Soframızın eksik olmayan parçası olan pilav, daha çok pirinç ve bulgurdan yapılır. Ülkemizde yöreye göre pilav yapımı ve çeşidi değişmektedir. Pirinç pilavı ile bulgur pilavının birçok alternatifi vardır. Mesela Karadeniz bölgesinde yapılan hamsili pilavın yeri ayrıdır. Bulgur ile yapılan meyhane pilavı, domates ve yeşil biberle yapılan ve en çok tercih edilen pilav çeşididir. Kuru fasülyeli veya nohutlu pilav türleri gibi etli pilav, iç pilav, tavuklu pilav ve yufka ile üzeri örtülen örtülü pilav. Belki daha önce hiç yemediğiniz veya adını duymadınız birçok pilav çeşidi, pilavlı tarifler vardır. Pilavlı tariflere şunları örnek olarak sayabiliriz:
Ali Paşa pilavı, Bademli pilav, Bezelyeli pilav, Ciğerli pilav, Domatesli pilav, Damla sakızlı pilav, Etli pilav, Fasulyeli pilav, Hamsili pilav, İç pilav, Meyhane pilavı, Şehriyeli/nohutlu bulgur pilavı, Patlıcanlı bulgur pilavı, Midyeli pilav, Karidesli pilav, Nohutlu pilav, Patlıcanlı pilav, Perde pilavı, Sade pilav, Şehriyeli pilav, Tas pilavı, Üzlemeli pilav, Mantarlı pilav, Ekşili pilav, Özbek pilavı, Ferik pilavı, Mercimekli bulgur pilavı, Kırmızı pulbiberli sade bulgur pilavı, Otlu pilav....
Pilavlı tariflere perde pilavı ile başlıyoruz. Fakat bu sefer ton balıklı olarak yapacağız. Daha önce denemedeyseniz bu pilavlı tarifi mutlaka tatmalısınız.
Malzeme Listesi
1 su bardağı pirinç
1 su bardağı garnitür
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı sıvıyağ
1 tatlı kaşığı zerdeçal
6-7 dal dereotu
1,5 bardak su
tuz, karabiber
1 kutu ton balığı
2 adet yufka
çam fıstığı
maydanoz
YAPILIŞI
Pilav yapımına ilk olarak soğanları kavurmak ile başlıyoruz. Üzerine pirinci dökerek birlikte kavuruyoruz. Sonrasında salçayı ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra garnitürü döktükten sonra su ve baharatları da ekliyoruz. Pilav piştikten sonra üzerine dereotu ve ton balığını da ekleyerek karıştırıyoruz.
Bir kase üzerine ortalayarak koyduğumuz yufkanın içine bu pilavı kaşıkla döktükten sonra üzerini kapatıyoruz. Sonra kaseyi ters çevirip yufkanın üst kısmını yağlıyoruz. 200 dereceye ısıtılmış fırında yirmi dakika pişiriyoruz. Fırında çıkardıktan sonra servis öncesinde üzerine maydanoz ve çam fıstığı ekliyoruz. Tarifin videosu aşağıda... Afiyet olsun.
Sağlığımız açısından birçok faydası bulunan zerdeçalı pilav ile buluşturduğumuz tarifimizde gerekli malzemeler 8 kişilik olarak ayarlanmıştır. Duruma göre azaltıp çoğaltabilirsiniz.
Malzeme Listesi
1 çay kaşığı rendelenmiş zerdeçal-taze
1 çay kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
1 paket dolmalık fıstık
2 su bardağı pirinç
2 su bardağı et suyu
1 çay kaşığı dolma baharatı / yenibahar
1 çay kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Tencerede yağımız ısınırken soğanları doğruyoruz. Sonra doğranmış soğanlar ve dolmalık fıstıkları birlikte kavuruyoruz. Yıkanıp süzülmüş pirinçleri de ekleyerek karıştırıyoruz. Pirinçleri de biraz kavurduktan sonra et suyunu ilave ediyoruz. Üzerine de zerdeçal, dolma baharı, tarçın ve toz şekeri sırayla ilave edelim. Göz kararı tuzu da ilave ettikten sonra kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Piştikten sonra 10-15 dakika demlenmesi için bırakalım. Servis ederken üzerine et veya tavuk ekleyebilirsiniz. Bu pilavın bir farklı yapımı da aşağıdaki videodadır.
Bu pilavlı tarif, Diyarbakır’dan geliyor. Yörenin meşhur bir pilavlı yemeği olan duvaklı pilav tarifi için gereken malzemeler ve yapılışı şu şekilde;
Malzeme Listesi
üstü için
500 gr dana kıyma
1 bardak kabuksuz çiğ badem
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı tarçın
pilav için
2 bardak pirinç
3 yemek kaşığı kaşık tereyağı
2 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Pilava başlarken pirinci ıslatmayı unutmayın. İlk olarak tencereye tereyağını ekleyerek erimeye bırakıyoruz. Islatıp süzülen pirinçleri tencereye dökerek tereyağında kavuruyoruz. Sonrasında suyu ekleyerek kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz.
Pilavımız pişerken diğer taraftan bademleri yağda kavurmaya başlıyoruz. Üzerine kıyma ve baharatları ekliyoruz.
Son adımda piştikten sonra demlenmeye bırakılan pilavdan servis etmeden önce bu harçtan üzerine kaşıkla yayıyoruz. Süslemek için maydanoz koyabilirsiniz. İşte Duvak pilavının videolu tarifi...
Siyez, günümüzdeki bilinen buğdayın atası olarak sayılır. Zengin vitamin, mineral ile sağlık açısında çok faydalıdır. Siyez buğdayının bulgura işlenmesi ile elde edilen Siyez bulguru ile Kastamonu yöresine ait bu meşhur lezzet için gerekli malzemeler ve yapılışı şöyle;
Malzemeler:
3 su bardağı haşlanmış Siyez bulguru
5 su bardağı yoğurt
2 su bardağı su
1 çay kaşığı limon suyu
½ demet ısırgan otu
½ demet ebegümeci
½ demet taze nane
½ demet maydanoz
½ demet dereotu
2 yemek kaşığı tereyağı
2 adet soğan
Tuz
Üzeri için:
Tereyağı
Pul biber
Nane
YAPILIŞI
İlk olarak Siyez bulgurunu bol su içinde haşlıyoruz. Bulgurumuz haşlanırken diğer yandan yoğurt, su ve limon suyunu karıştırarak ayran kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Otları temizledikten sonra ince ince doğruyoruz.
Haşlanan buğday ile ayranı karıştırıyor ve üzerine doğranmış otları da ekledikten sonra kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz.
Bu sırada ayrı bir tavada erittiğimiz tereyağı içinde soğanları tuz ekledikten sonra iyice pişiriyoruz. Bu soğanları da pişen bulgurun üzerine ekleyerek yine kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. 10 dakika kadar bu şekilde piştikten sonra üzerine pul biber ve naneli tereyağı sosunu dökerek servis ediyoruz.
Gelelim meşhur meyhane pilavına. Bulgur pilavının en lezzetli ve en sevilen tarifi. 6 kişilik meyhane pilavı için gereken malzemeler şöyle;
Malzeme Listesi
2 su bardağı pilavlık bulgur
2 adet büyük boy soğan
2 adet büyük boy domates
2 diş sarımsak
6 adet yeşil sivri biber
3 su bardağı sıcak su (mümkünse yarısını tavuk suyu olarak kullanın)
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
1 tutam tuz (bir çay kaşığının yarısı kadar)
YAPILIŞI
İlk olarak bulguru yıkayıp süzdükten sonra bir kenara alıyoruz. Sonrasında soğan, sarımsak ve yeşil biberleri küçük küçük doğradıktan sonra ayrı kaseler içine alıyoruz. İki domatesten birinin kabuğunu soyarak diğerini de soymadan ince ince doğruyor ve yine ayrı kaseler içine alıyoruz.
Bir tencere içinde tereyağını eritiyoruz. İlk olarak doğradığımız soğanları kavuruyoruz. Soğanların pembeleşmeye başlaması ile yeşil biberleri ekliyoruz. Biberleri de biraz kavurduktan sonra üzerine domates, sarımsak ve kırmızı pul biberi döküyoruz. Karıştırmaya devam ederek bu şekilde kapak kapalı halde 3-4 dakika pişiriyoruz.
Domatesli karışımın piştikten sonra üzerine bulguru döküyoruz ve karıştırıyoruz. Sıcak suyu ve tuzu ekledikten sonra kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak pilavın suyunu çekmesini bekliyoruz. Pilav suyunu çekip piştikten sonra demlenmesi için üzerine havlu veya örtü ile kapatarak 15 dakika bekliyoruz.
Servis ederken pilavın üzerine turşu ve maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
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