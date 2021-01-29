Pilin boş mu dolu mu olduğu nasıl anlaşılır? İşte püf noktası!

İşte size kalem pillerin boş mu dolu mu olduğunu anlamanın püf noktası. Pillerin dolu mu boş mu olduğunu anlamanın çok kolay bir yolu var.

AHŞAP YÜZEYDE TEST ETMEYİN

Pili sert, düz bir yüzeyin üzerinde 5,1–7,6 cm dikey olarak tutun. Alkalin piller bozulduğunda, çinko oksit içeride birikerek pili daha hızlı hale getirir. Bu basit düşme testi, eski pillerden yeni piller belirlemenize yardımcı olur. Pili alıp metal bir masa veya mermer tezgah gibi sert, düz bir yüzeyin üzerinde tutarak başlayın. Pili, düz ucu aşağı bakacak şekilde dikey olarak tutun.

Bu test için ahşap bir yüzey en iyi seçim değildir. Ahşap daha fazla enerji emer ve eşyalar da zıplamaz.

PİL SEKİYORSA BOŞTUR! DOLU PİL İSE...

Bunun için elinizdeki pili 2 katı yüksekliğinden sert bir zemine bırakın. Pil sekiyorsa boştur. Dolu pil sekmediği gibi tok bir ses de çıkarır. İşte hepsi bu. Pilleriniz karışmışsa ve hangilerinin daha yeni olduğunu bilemiyorsanız, bu kullanışlı bir testtir.



