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Pilot kontrol paneline kahve dökünce uçak Atlantik'ten geri döndü

BBC BBC
13.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

337 yolcusuyla Almanya'nın Frankfurt kentinde Meksika'nın Cancun kentine giden uçağın pilotu, uçağın kontrol paneline yanlışlıkla kahve döktü. Uçak Atlantik üzerinde seyrederken İrlanda'ya dönüş yapmak zorunda kaldı.

Pilot kontrol paneline kahve dökünce uçak Atlantik'ten geri döndü

İngiltere'deki Hava Kazaları Araştırmak Kurumu'nun (AAIB) raporuna göre, kahve kazası Şubat ayında gerçekleşti.

Uçağın kahve dökülmesinin ardından ses kontrol panelindeki düğmeler erimeye başladı. Kokpitte duman olduğu da rapor edildi.

Pilotlar oksijen maskesi takmak zorunda kaldı.

AAIB, raporunda uçağın hangi havayolu şirketine ait olduğu konusunda bilgi vermezken, kazanın 6 Şubat 2019'da gerçekleştiğini not etti.

Ancak kar amacı gütmeyen Uçuş Güvenliği Derneği'nin verdiği bilgiye göre uçak Condor Havayolları'na ait.

KOKPİT KAZASININ DETAYLARI

AAIB raporuna göre, uçak Atlantik üzerinde seyir halindeyken kahve servisi yapıldığı sırada kaptan pilot ikinci pilota bakıyordu.

Pilotlara uzatılan kahve bardaklarının kapağı yoktu.

Kaptan pilot kahvesini alıp önündeki bardaklığa yerleştirmeye çalışırken bardak devrildi.

Kahvenin büyük bir bölümü kaptan pilotun kucağına döküldü. Bir kısmı da ses kontrol panelinin içine aktı.

Panel ısınınca ve düğmeler erimeye başladı.

Bu da kontrol panelinin çalışmasını zorlaştırdı.

Pilotlar iletişim kurmakta zorlanmaya başladılar ve ses kontrolü tamamen çalışamaz hale gelmeden İrlanda'nın Shannon Havaalanı'na dönmeye karar verdiler.

AAIB, havayolu şirketinin sonraki uçuşlardan içecekleri kapaklı bardaklarla servis etmeye başladığını da rapor etti.

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