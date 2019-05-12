Mynet Trend

Pilot, yolcu uçağını burnu üstüne indirdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 12.05.2019 14:31 | Son Güncelleme

Myanmar’da 89 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, havaalanına iniş yaptığı sırada ön iniş takımları açılmadı. Pilot, arka iniş takımlarını kullanarak uçağı ustaca indirdi. Yaşanan olayda kimse zarar görmedi.

Pilot, yolcu uçağını burnu üstüne indirdi

Yerel medya, Myanmar’ın Yangon Uluslararası Havaalanına iniş yapmak üzere alçalan ve 89 kişiyi taşıyan ERJ-190LR modeli yolcu uçağının ön iniş takımında meydana gelen arıza sonucu acil iniş yaptığını duyurdu. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, uçağın önce arka iniş takımları ile yere temas ettiği, ardından uçağın ön kısmının piste sürterek durabildiği görüldü. Pilotun ustaca indirdiği uçakta bulunan 89 yolcudan hiçbirinin zarar görmediği duyuruldu.

Kaynak: DHA

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!
Ortadoğu'nun cesur kadın motosikletçileriOrtadoğu'nun cesur kadın motosikletçileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Myanmar yolcu uçağı

En Çok Okunan Trend Haberler

Melih Gökçek'ten 'Her şey çok güzel olacak' tweeti!

Melih Gökçek'ten 'Her şey çok güzel olacak' tweeti!

Bakan Varank'ı tramvayda gören şaştı kaldı!

Bakan Varank'ı tramvayda gören şaştı kaldı!

Yılın annesi Sinem Aydoğdu

Yılın annesi Sinem Aydoğdu

Güneydoğu'da fotokapana takıldı!

Güneydoğu'da fotokapana takıldı!

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Tüm dünya 2 yaşındaki bu kızın tablolarını konuşuyor

Tüm dünya 2 yaşındaki bu kızın tablolarını konuşuyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Fransa bu videoyu tartışıyor!

Fransa bu videoyu tartışıyor!

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

Ortadoğu'nun cesur kadın motosikletçileri

Ortadoğu'nun cesur kadın motosikletçileri

Yarasa kanatlı yeni bir dinozor türü keşfedildi

Yeni bir tür keşfedildi! Yarasa benzeri kanatları var

Rusya’nın 'en yaşlı insanı' Appaz İliyev 123 yaşında hayatını kaybetti

Rusya'nın en yaşlı insanı bakın kaç yaşında öldü!

Kraliçe 2. Elizabeth'in Bahreyn Kralını ağırlaması tepki çekti

Kraliçe Elizabeth'e tepki yağıyor! 'Utanç verici'

Sizce Antik Mısır'da hamilelik testi nasıl yapılıyordu? Tarihten ilginç bilgiler!

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.