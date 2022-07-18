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Pilotaj taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Pilotaj bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pilotaj taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Pilotaj taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Pilotaj bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Pilotaj taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Pilotaj bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Pilotaj taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Pilotaj taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Pilotaj bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

PİLOTAJ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Pilotaj bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 2111 492.18788
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Pilotaj(4 Yıllık) SAY 2021 15 + 1 4167 477.1174
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Pilotaj(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 6082 468.43696
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 6152 468.12882
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 3 7029 464.7015
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 7497 463.0183
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 7 9704 456.04916
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 6 12466 448.79217
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 15966 441.18009
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 2 18092 436.96161
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 18721 435.81378
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Pilotaj(Burslu) (4 Yıllık) SAY 2021 5 18738 435.76448
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 31 184066 289.51028
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 40 299150 248.07526
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Pilotaj(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 - -
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 20 - -
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Pilotaj(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 8 - -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Pilotaj(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2021 25 - -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 34 - -
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 43 - -
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Pilotaj(Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 28 - -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 31 - -
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2021 31 - -
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