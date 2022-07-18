Pilotaj taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Pilotaj bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Pilotaj taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Pilotaj taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Pilotaj bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Pilotaj bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|2111
|492.18788
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Pilotaj(4 Yıllık)
|SAY
|2021
|15 + 1
|4167
|477.1174
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Pilotaj(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|6082
|468.43696
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|6152
|468.12882
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|3
|7029
|464.7015
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|7497
|463.0183
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|7
|9704
|456.04916
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|6
|12466
|448.79217
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|15966
|441.18009
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|2
|18092
|436.96161
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Pilotaj(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|18721
|435.81378
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Pilotaj(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|5
|18738
|435.76448
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|31
|184066
|289.51028
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|40
|299150
|248.07526
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Pilotaj(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|-
|-
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|20
|-
|-
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Pilotaj(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|8
|-
|-
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Pilotaj(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|25
|-
|-
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|34
|-
|-
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|43
|-
|-
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Pilotaj(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|28
|-
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|31
|-
|-
|TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Pilotaj(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2021
|31
|-
|-
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