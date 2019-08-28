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Pilottan az kullanılmış F-16 jet uçağı satılık!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

Florida menşeili bir firma, 1980 model "tam çalışır durumda" bir savaş jetini halka açık bir şekilde satışa sundu.

Pilottan az kullanılmış F-16 jet uçağı satılık!

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan bir uçak kiralama ve satış firması tarafından 8,5 milyon dolar (yaklaşık 49,5 milyon TL) karşılığında, bir Güney Florida şirketinin Ürdün'den aldığı "tam çalışır durumda" olan F-16 A/B Block 20 tipi bir savaş uçağını satışa çıkardı. 1980 yapımı olan savaş jeti, saatte yaklaşık 2200 km hıza ulaşabilirken, 40 bin feet (yaklaşık 12 km) yüksekliğe de ulaşabiliyor. Bu yaşlı savaşçı, aynı zamanda tek bir depo ile 4.200 kilometreye kadar da yol gidebiliyor.

'TAM ÇALIŞIR DURUMDA'

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Satıcı firma, jete uyguladıkları son bakımlardan sonra jetin, en az 8.000 saat daha kullanılabileceğini öne sürüyor. Ayrıca jetin “tam çalışır durumda” olduğunun garantisini de veren JetLease, internet sitesinde satışa sunulan jeti GPS kontrollü silahlar, gece görüşüne uyumlu kasklar ve kullanım kitapçığı gibi pek çok zenginleştirilmiş içerikle birlikte listeliyor.
Bu uçağa sahip olmanın da belirli zorlukları var tabii; örneğin, bu satış anlaşmasını imzalayan her kimse, F-16 gibi bir silah sistemi satın alma ve kullanma konusundaki “Silah Düzenlemelerinde Uluslararası Trafik (ITAR)” kurallarına uymak zorundadır.

Şirket, pek çok farklı model savaş uçağı ve helikopterinin de satışını yapıyor:

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F-16 tipi bu savaş jeti, bu işlerde pek de yeni olmayan özel bir uçak kiralama ve satın alma şirketi olan JetLease Palm Beach aracılığıyla satılıyor. The Drive, JetLease Palm Beach'in 2008 ve 2017 yılları arasında NATO ve müttefikleri olan Belçika ve
Hollanda'dan onlarca ikinci el F-16 aldığını belirtiyor. The Drive’a göre şirket, bu jetlerin bakımlarını tamamladıktan sonra onları da satışa sunacak.

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Bu F-16'nın yanı sıra JetLease’in satış listesinde, C-130 tipi bir uçak 15 milyon dolardan ve birkaç farklı çeşit savaş helikopteri de 2 ila 6 milyon dolar arasında değişen fiyatlardan alıcılarını bekliyor.

EN ÇOK F-16'LAR ARANIYOR

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İlk kez 1974'te uçan, 1978'te ise seri üretime geçen F-16’lar, günümüzde hala en çok aranan savaş uçaklarından biridir. Gelişen teknoloji ile birlikte ömrünün uzaması için çeşitli yükseltmelerden geçen F-16 uçakları, şu anda ilk çıktıkları zamandaki hallerinden çok farklıdır. Her bir yükseltmede "Block" adı değişen F-16'larda, Türkiye de dahil birçok ülkenin kullandığı sürümü F-16 Block 50+'tır. Satışa çıkan bu uçak ise Block 20 seviyesinde. ABD Hava Kuvvetleri, bazen envanterinde yükseltmeler yaptığı için F-16'larının eski versiyonlarını satışa çıkarabiliyor ve firmalar tıpkı bu haberimizde yer alan model gibi onların satışlarını yapabiliyor.

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