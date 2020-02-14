Pınar Altuğ'a dizi teklifi gelmiyor mu? Takipçisine yanıt verdi

Türkiye Güzeli seçildikten sonra kariyerini oyunculuk üzerine kuran Pınar Altuğ, kariyerinde pek çok projede boy göstermiş olsa da en uzun soluklu işi hiç şüphesiz Çocuklar Duymasın oldu. Burada çizdiği Meltem karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran Pınar Altuğ, bu yapım sonrasında farklı bir projede yer almadı. Ekranlardan bir süredir uzak kalan Altuğ'un ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

Pınar Altuğ’un dizisi bitmiş olmasına rağmen yeni bir projede neden boy göstermediğini merak eden bir sosyal medya takipçisi oyuncuya; “Size neden hiç dizi teklifi gelmiyor?” şeklinde bir soru yöneltti.

Altuğ da bu sorudan rahatsız olmuş olacak ki; “Gelmediğine nasıl bu kadar emin olabildiniz? Gelen her teklif kabul edilir diye bir şey yoktur” şeklinde bir yanıt verdi ve konuyla ilgili tutumunu ortaya koydu.

