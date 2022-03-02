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  4. Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü! Daha fazla dayanamadı

Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü! Daha fazla dayanamadı

02.03.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, gündemden düşmüyor. Altuğ, bu kez de Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlarla ilgili yaptığı yorumla olay yarattı.

Pınar Altuğ açtı ağzını yumdu gözünü! Daha fazla dayanamadı

Oyuncu Pınar Altuğ isyan etti. Rusya'nın geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sonrası bazı kişiler tarafından Ukraynalı kadınlara yönelik çirkin paylaşımlar yapıldı. Pınar Altuğ, o kişilerle ilgili ağır konuştu.

24 Şubat'tan itibaren karadan ve havadan Ukrayna'yı hedef alan Rusya'ya tepki yağıyor. Pınar Altuğ da sosyal medyada Ukraynalı kadınlar hakkında yapılan çirkin söylemlere isyan etti.

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"BİR İNSANIN AKLINA BU NASIL GELEBİLİR?"

Ünlü oyuncu, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" yorumlarına, "Evladını korumaya çalışan, savaştan kaçan bir kadın için böyle bir cümle sarf edilmesi çok ağır. Bunları söyleyenler nefes almasın! Bir insanın aklına, savaş ortamında böyle bir şey nasıl gelebilir? Ben onlara 'Adam değil' diyorum. Adam, erkek merttir" dedi.


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Pınar Altuğ
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
haklısın teyzecim
bir gün de flistindeki kadınları suriyedeki kadınları ırak libya mısır afganistandaki kadınların derdini söyle

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