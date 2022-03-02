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  4. SON DAKİKA | Ukrayna lideri Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı! Kiev'deki gizli sığınakta dikkat çeken sözler

SON DAKİKA | Ukrayna lideri Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı! Kiev'deki gizli sığınakta dikkat çeken sözler

02.03.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sürerken, gözler ikinci tur müzakerelere çevrildi. Rus medyası söz konusu görüşmenin bugün yapılacağını iddia ederken; Ukrayna lideri Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı. Kiev'deki gizli bir sığınakta açıklamalarda bulunan Zelenskiy, "Herkesten daha fazla savaşacağız ama savaşı tek başımıza kazanamayız" diye konuştu.

SON DAKİKA | Ukrayna lideri Zelenskiy, müzakereler için şartını açıkladı! Kiev'deki gizli sığınakta dikkat çeken sözler

Son dakika : Rusya'nın işgal girişimine karşı 7 gündür direnen Ukrayna'da, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den önemli açıklamalar geldi. Kiev’de gizli bir sığınakta Reuters ve CNN’e konuşan Zelenskiy, müzakere masasına oturmak için şartını açıkladı.

SON DAKİKA | ZELENSKİY: MASAA OTUTMAMIZ İÇİN...

Zelenskiy, ateşkes görüşmelerinin ciddiye alınabilmesi için saldırıların durdurulması gerektiğini söylerken " Müzakere masasına oturmamız için topyekün ateşkes gerekiyor" diye konuştu.

zelensky

“Rusya bunu yaparsa, barışa hazır demektir. Öbür türlü görüşmeler sadece zaman kaybı olur." diyen Zelenskiy, Rusya'nın buna hazır olup olmadıklarını göreceklerini belirtti.

Ukrayna lideri Zelenskiy Rusya’ya karşı NATO’dan güvenlik garantisi isteyerek durumun çok ciddi olduğunu belirtti. Zelenskiy Ruslara karşı yalnız bırakıldıklarına da vurgu yaptı.

"DURUM ÇOK CİDDİ"

Zelenskiy açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer ortaklarımız 'Rusya Ukrayna’nın NATO’da olmasını istemiyor' diye Ukrayna’yı NATO’ya almaya hazır değillerse Ukrayna’ya ortak güvenlik garantileri üzerine çalışmalılar. Durum çok ciddi şu anda bir filmde değilim. Ben ikonik değilim, ikonik olan Ukrayna. Ukrayna Avrupa’nın kalbi ve Avrupa’nın Ukrayna’yı bu dünya için özel olarak gördüğünü düşünüyorum.

"UKRAYNA DÜŞERSE..."

Başkan Biden ile çok kez görüştüm. Desteği için teşekkür ederim ancak beni duymadılar. Onlara Ukrayna’nın herkesten çok savaşacağını söyledim fakat Rusya’ya karşı tek başımıza bırakıldık. Ukrayna düşerse tüm bu birlikler ülkenizin sınırlarında NATO üyelerinin sınırlarında olacak."

RUS MEDYASI: 2. TUR GÖRÜŞMELER BUGÜN

Öte yandan Rus medyası ise 2. tur barış görüşmelerinin bugün yapılacağını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kiev Rusya Ukrayna
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