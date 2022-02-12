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Pınar Altuğ aşka geldi! Yağmur Atacan'ı o notla paylaştı

12.02.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verdiği bir röportajda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ve yatak odası sırlarını ifşa eden ünlü oyuncu Pınar Altuğ, uzun süre gündem olmuştu. Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Pınar Altuğ aşka geldi! Yağmur Atacan'ı o notla paylaştı

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, özellikle geçen aylarda verdiği bir röportajla çok konuşulmuştu. Özel hayatına dair merak edilenleri cevaplayan Altuğ, Hakan Gence'ye verdiği röportajda yatak odası sırlarını ifşa etmişti.

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Altuğ, "Uzun evliliklerinde sonunda aşk da seks de biter, ilişki dostluğa döner derler. Doğru mu?" sorusu karşısında da şöyle konuşmuştu: "Yok, bizde tutku sönmedi. Ama bebek dünyaya geldiğinde, ilk iki sene evlilik darbe yiyor. Bir tarafta senden meme, pışpış bekleyen bir bebek var, diğer tarafta senden seks bekleyen bir adam var. Ben özbakımından vazgeçen bir kadın olmadım, yine de insansın, gücün yetmiyor. Ama bebeğin sorunları ortadan kalkıp daha düzene girmiş bir hayat başladığında, eğer kocanı da seviyorsan, yine onun kollarında, koynundasın"

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Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Eşiyle birlikte tatile çıkan Altuğ, Yağmur Atacan'ın bir mekanda bateri çaldığı anları kayıt altına alarak 'Sevgilim sahnede' notuyla yayınladı.

Altuğ'un bir arkadaşı ise oyuncunun sahnedeki eşini kayıt altına aldığı anları yayınladı. Eşini en önde hayran hayran izleyen Altuğ "Pınar sırılsıklam aşık" dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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