MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Altuğ'dan eşine danslı kutlama

Pınar Altuğ'dan eşine danslı kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 09:32 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Yağmur Atacan ile dans ederken görüldüğü bir videosunu paylaştı. Pınar Altuğ bu video üzerinden eşinin yeni yaşını kutlamayı ihmal etmedi.

Koronavirüs günlerini kızı Su ile birlikte çektiği yemek tarifleri videoları ile renklendiren ve takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde olan Pınar Altuğ, bu defa hesabından eşi Yağmur Atacan’ın doğum gününü kutladı.

Aralarındaki yaş farkı dolayısıyla sürekli olarak haklarında haberler yapılan çift magazin dünyasının örnek isimleri arasına adını yazdırdı. Mutluluklarını bir de çocukla taçlandıran ikili keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaktan da geri durmuyor.

Pınar Altuğ eşiyle dans ederken görüldüğü videoyu: “Hep böyle dans edelim kocam, iyi ki doğmuşsun, seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Survivor Barış, Acun'a yalan mı söyledi?Survivor Barış, Acun'a yalan mı söyledi?
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Bakan Soylu'dan Yıldız'a sert sözler: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

Bakan Soylu'dan Yıldız'a sert sözler: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama

'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

Hastalığı tekrarladı! 'Sık sık atak geçiriyorum'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kucak açtık bekliyoruz

Kucak açtık bekliyoruz

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir için sezon finali kararı

Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

Survivor'da kim elenecek? Acun Ilıcalı yeni kuralları açıklıyor! Survivor 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'da kim elenecek?

Survivor Barış, Acun Ilıcalı'ya yalan mı söyledi? "Gözünün içine baka baka.."

Survivor Barış, Acun'a yalan mı söyledi?

Survivor Ersin Korkut Türkiye'ye döndü mü? Survivor'dan elenen Ersin Dominik'te mi kaldı?

Survivor Ersin Korkut Türkiye'ye döndü mü?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan helikopterli sürpriz! İşte Survivor'da ödül kazanan takım

Survivor'a damga vurdu! Acun'dan yarışmacılara büyük sürpriz!

Hadise'nin karantina pozlarına hayranları beğeni yağdırdı

Hadise'nin karantina pozlarına hayranları beğeni yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.