Pınar Altuğ'dan eşine danslı kutlama

Koronavirüs günlerini kızı Su ile birlikte çektiği yemek tarifleri videoları ile renklendiren ve takipçileriyle sürekli olarak etkileşim halinde olan Pınar Altuğ, bu defa hesabından eşi Yağmur Atacan’ın doğum gününü kutladı.

Aralarındaki yaş farkı dolayısıyla sürekli olarak haklarında haberler yapılan çift magazin dünyasının örnek isimleri arasına adını yazdırdı. Mutluluklarını bir de çocukla taçlandıran ikili keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaktan da geri durmuyor.

Pınar Altuğ eşiyle dans ederken görüldüğü videoyu: “Hep böyle dans edelim kocam, iyi ki doğmuşsun, seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.

