Mynet Trend

Pınar Altuğ'dan 'Kocanın gençliğini yedin' diyen takipçisine tokat gibi cevap!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 21.03.2019 09:55 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la ilgili yapılan yoruma sessiz kalamadı. Eşi ile arasında 9 yaş fark olan Altuğ, "Adamın gençliğini yedin" diyen takipçisine ateş püskürdü.

Pınar Altuğ'dan 'Kocanın gençliğini yedin' diyen takipçisine tokat gibi cevap!

Ekranların en sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ, 2008 yılında oyuncu ve iş insanı Yağmur Atacan'la dünya evine girdi. Eşinden 9 yaş olduğu büyük olduğu için her fırsatta eleştirilen Pınar Altuğ, bir takipçisinin yorumunu görünce adeta deliye döndü.

pinar-altug-dan-kocanin-gencligini-yedin-diyen-11859490_2525_m

"ADAMIN GENÇLİĞİNİ YEDİN"

Özel hayatı ile ilgili Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Altuğ, son olarak güzel bir hayat için gerekli olan maddeleri sıraladı. Hayat reçetesi adı altında mutlu olmak için yapılması gerekenlere paylaşan Altuğ'u bir takipçisi sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya kullanıcısı, Altuğ'un paylaşımına "Kocan bırakınca da böyle pozitif olabilecek misin acaba? Adamın gençliğini yedin" yorumunu yazdı.

563f21f0c03c0e30a8dd80af

"KOCAM BIRAKIRSA KINA YOLLARIM"

Gelen yorum karşısında çılgına dönen Pınar Altuğ, "Bir gün bırakırsa kına yollarım isterseniz adresi şimdiden gönderin sonra eksik kalırsınız mazallah" dedi.

pinar-altug-dan-kocanin-gencligini-yedin-diyen-11859490_5686_m

PARTNERBu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...Bu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...
Sıla'nın yeni imajıSıla'nın yeni imajı
Heidi Klum ve 16 yaş küçük eşinden çıplak paylaşım!Heidi Klum ve 16 yaş küçük eşinden çıplak paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ yağmur atacan instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

10 kilometre araç kuyruğu oluştu!

10 kilometre araç kuyruğu oluştu!

Rus porno yıldızı 'yoğun çalışma programından' hastanelik oldu

Rus porno yıldızı 'yoğun çalışma programından' hastanelik oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Şimdi de sevgilisini paylaştı!

Bomba iddia! Özcan Deniz boşanıyor mu?

Bomba iddia! Özcan Deniz boşanıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıla'nın yeni imajı

Sıla'nın yeni imajı

Heidi Klum ve 16 yaş küçük eşinden çıplak paylaşım!

Heidi Klum ve 16 yaş küçük eşinden çıplak paylaşım!

Hadise'den hayranlarına YouTube müjdesi!

Hiçbir yerde görmediğiniz videolarım...

Demet Akalın'dan Didem Soydan'a: Sen öyle bir anne olacaksın ki...

'Sen öyle bir anne olacaksın ki...'

Rapçi Ceza sosyal medyanın gündemde! İşte açıklaması

Rapçi Ceza'nın hareketi olay oldu! Jet açıklama

Muammer Ketenci ve Hatice arasında sular durulmuyor! Ağlama krizine girdi

Sular durulmuyor! "Siz ancak benim popom adıma hesap açarsınız"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.