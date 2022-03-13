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Pınar Altuğ gördüklerine inanamadı! Yıldız Tilbe'ye bakın ne sordu

13.03.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Tilbe'ye "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" sözlerinden dolayı tepkiler sürüyor. Oyuncu Pınar Altuğ Tilbe'nin sözlerine inanamadı ve bakın ne dedi.

Pınar Altuğ gördüklerine inanamadı! Yıldız Tilbe'ye bakın ne sordu

Yıldız Tilbe "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Acımasızlıkla suçlanan Tilbe'ye tepki yağıyor. Sokak hayvanlarına sık sık yardım yapan ve bu konuda hassas olan oyuncu Pınar Altuğ bu gözleri görünce gözlerine inanamadı.

Pınar Altuğ anneleri zehirlenen yavru köpekleri paylaşarak şunları yazdı:

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"Görmek istediğin tablo tam olarak bu muydu? Yıldız Hanım boş bir anınıza gelip söylemek istediklerinizi yanlış ifade ettiğinizi düşünmek istiyorum. Siz böyle bir şey söylemiş olamazsınız değil mi?"

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Pınar Altuğ
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