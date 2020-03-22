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Pınar Altuğ karantina günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 08:47 | Son Güncelleme

Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte dışarıda görüldüğü bir paylaşımda bulundu. Başarılı oyuncu yaptığı paylaşımın tepki çekmemesi adına özel bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

Pınar Altuğ karantina günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Pınar Altuğ Atacan, koronavirüs tehlikesi sonrasında ailesiyle birlikte kendisini ev karantinasına aldı. Yaptığı paylaşımlarla vaktini evinde geçirenler için aktivite ve yemek tarifleri önerilerinde bulunan Pınar Altuğ Atacan, dün yaptığı bir paylaşımla şaşırttı.

Yaptığı paylaşımdan kocasıyla birlikte dışarıya çıktığı anlaşılan oyuncu şunları yazdı:

yagmuratacan-instagram

“Hikayede kalmasın, özel not: Şehir dışında oturuyoruz ve boş alanlardaki köpekleri doyurmaya çıkmıştık, kar yağdığında da çıkarız. Kimseyle buluşmadan, görüşmeden besleme yapıp evimize döndük ama zaten herkes sokaklarda hala...”

Pınar Altuğ yazdığı bu satırlarla hayvansever kimliğini bir kez daha ortaya koyarken, insanların bu virüsü ciddiye almamaları yüzünden yaşadığı hayal kırıklığını da paylaştı.

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