Pınar Altuğ karaya indi! Bol bol güneşlenirken görüntülendi

Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan ve 3 yıldır da ekrandan uzak olan Pınar Altuğ yazın keyfini çıkarıyor. 47 yaşındaki oyuncu, "Ben karaya inmiyorum, hiçbir fikrim yok. Bizi etkileyen şeyler var ama restoran fiyatlarını bilmiyorum" sözleriyle, Bodrum'daki pahalılığın kendilerini etkilemediğini belirtmişti.

Ünlü isim, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün Yalıkavak’ta ziyaret ettiği arkadaşlarının sitesinin iskelesinde objektiflere takıldı. Saatlerce güneşlenen Altuğ, Bodrum’un güzel havasının tadını çıkardı.

Bir ara denize girmek için iskeleye doğru giden oyuncu, Milliyet'in haberine göre; aşırı rüzgardan dolayı suya girmeyi tercih etmeyip iskelenin merdivenlerinde arkadaşı ile bol bol sohbet etti.

