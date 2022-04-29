Pınar Altuğ mini şortlu pozuyla paylaşım yaptı! "Fıstık gibisin"

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i yıllara adeta meydan okuyor. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'dan gelen mini şortlu paylaşım hayranlarını şaşırttı. 47 yaşındaki ünlü ismin fit görünümü ve genç gözüken bu paylaşımına takipçileri sessiz kalamadı. Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim son olarak yaptığı spor paylaşımları ve fit görünümüyle çokça konuşulmuştu.

"FISTIK GİBİSİN"

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerden "Genç kız gibisiniz" , " Fıstık gibisin", "Giderek gençleşiyorsunuz" "Taş bu kadın taş" gibi yorumlar geldi.

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünündeki eğitimini yarıda bıraktı.

1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010'da ise Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda rol almıştır.

