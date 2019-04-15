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Pınar Altuğ pes etmiyor! Açtı ağzını yumdu gözünü

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2019 09:30 | Son Güncelleme

Sosyal medyada sık sık eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı yüzünden eleştirilen Pınar Altuğ gelen bir yoruma yine çok kızdı. Bu konuda pes etmeden eleştirilere yanıt veren Altuğ bu sefer bakın ne dedi.

Pınar Altuğ pes etmiyor! Açtı ağzını yumdu gözünü

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çoğu zaman dizi setinden yada katıldığı etkinliklerden paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ ailesiyle olan fotoğraflarını da zaman zaman takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Oyuncu Pınar Altuğ geride bıraktığımız gün sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan'ın bateri konusundaki hünerlerini sergilediği bir videosunu paylaştı.

Eşiyle arasındaki yaş farkı yüzünden sürekli olarak rahatsız edici yorumlar alan oyuncu Pınar Altuğ, yaptığı son paylaşım üzerinden yine benzer bir yorum alınca kendisini tutamadı.

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Eşi Yağmur Atacan’ın baterideki hünerlerini sergilediği videoyu paylaşan Altuğ bu videonun altına gelen “Çocuk işte” yorumunu görünce yanıt gecikmedi ve başarılı oyuncu bu saygısız yoruma “Geri zekâlı işte” yorumunu yaptı.

Altuğ geçtiğimiz günlerde kendisine yapılan eleştirilere “Ben sosyal medyayı çok ciddiye almıyorum, hatta eğleniyorum. Eğer sosyal medyayı ciddiye alırsak bir sorun var demektir. Benim evliliğim ve hayatım hiç kimseyi ilgilendirmez, 3. şahıslara ne düşüyor siz bilirsiniz" demişti.


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