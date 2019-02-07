Pınar Altuğ takipçisinin botoks yorumuna yanıt verdi

Çocuklar Duymasın dizisinde izlediğimiz Pınar Altuğ sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Çoğunlukla hesabı üzerinden takipçileriyle yazışan ve kendisine yapılan olumlu ya da olumsuz yorumlara dönüş yapan Altuğ bu defa da kendisine ‘botoks ve dolgu yaptırmayın’ diyen bir takipçisine yanıt verdi.

Her şey Pınar Altuğ’un 17 senedir arkadaşı olan ve aynı zamanda 'doktorum' dediği estetisyen bir dostuyla çektirdiği fotoğrafını paylaşmasıyla başladı.

Bunun üzerine çok sayıda beğeni ve yorum alan Altuğ’a gelen mesajlar arasında onu uyaran şu mesaj dikkat çekti:

“Pınar Hanım, doğallığınızı çok bozdunuz! Yüzünüz çok şiş ve kaşlar çok belli doğal olmadığı ve çok kaldırmışsınız. Lütfen şu doğal güzelliğinizi koruyun ve daha fazla botoks ve dolgu yaptırmayın. Ya da biraz daha az yaptırın. Lütfen! Yüzü güzel kalbi güzel kadın…”

PINAR ALTUĞ’DAN YANIT GECİKMEDİ

Bir takipçisinin görüntüsüyle ilgili yaptığı bu yorumu dikkate alan oyuncu Pınar Altuğ yazdığı şu cevapla benzer düşünen pek çok takipçisini de yanıtlamış oldu:

“Uyarılarınız için teşekkür ederim ancak yüzümde hiç dolgu yok sadece botoks var ama o da kaşlarımı kaldırmak amaçlı değil, eski fotoğraflarıma bakarsanız, kaşlarımın her zaman kalkık, gözlerimin de her zaman küçük olduğunu görebilirsiniz, sevgiler…”

