Mynet Trend

Pınar Altuğ takipçisinin botoks yorumuna yanıt verdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabı üzerinden kendisine 'botoks ve dolgu yaptırmayın' diyen bir takipçisine yanıt vermeden duramadı.

Pınar Altuğ takipçisinin botoks yorumuna yanıt verdi

Çocuklar Duymasın dizisinde izlediğimiz Pınar Altuğ sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Çoğunlukla hesabı üzerinden takipçileriyle yazışan ve kendisine yapılan olumlu ya da olumsuz yorumlara dönüş yapan Altuğ bu defa da kendisine ‘botoks ve dolgu yaptırmayın’ diyen bir takipçisine yanıt verdi.

Her şey Pınar Altuğ’un 17 senedir arkadaşı olan ve aynı zamanda 'doktorum' dediği estetisyen bir dostuyla çektirdiği fotoğrafını paylaşmasıyla başladı.

Bunun üzerine çok sayıda beğeni ve yorum alan Altuğ’a gelen mesajlar arasında onu uyaran şu mesaj dikkat çekti:

Capture

“Pınar Hanım, doğallığınızı çok bozdunuz! Yüzünüz çok şiş ve kaşlar çok belli doğal olmadığı ve çok kaldırmışsınız. Lütfen şu doğal güzelliğinizi koruyun ve daha fazla botoks ve dolgu yaptırmayın. Ya da biraz daha az yaptırın. Lütfen! Yüzü güzel kalbi güzel kadın…”

PINAR ALTUĞ’DAN YANIT GECİKMEDİ

Bir takipçisinin görüntüsüyle ilgili yaptığı bu yorumu dikkate alan oyuncu Pınar Altuğ yazdığı şu cevapla benzer düşünen pek çok takipçisini de yanıtlamış oldu:

“Uyarılarınız için teşekkür ederim ancak yüzümde hiç dolgu yok sadece botoks var ama o da kaşlarımı kaldırmak amaçlı değil, eski fotoğraflarıma bakarsanız, kaşlarımın her zaman kalkık, gözlerimin de her zaman küçük olduğunu görebilirsiniz, sevgiler…”

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Millie Mackintosh inzivaya çekildiMillie Mackintosh inzivaya çekildi
Ebru Gündeş performansı olay yarattı!Ebru Gündeş performansı olay yarattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Pınar Altuğ botoks

En Çok Okunan Trend Haberler

Uçaktaki ceset denizden çıkarıldı!

Uçaktaki ceset denizden çıkarıldı!

'Kadın sünneti' nedir, hangi ülkelerde yaygın?

'Kadın sünneti' nedir, hangi ülkelerde yaygın?

Otostop çeken liseli gence taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Otostop çeken liseli gence taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İki ünlü oyuncu dünya evine girdi

İki ünlü oyuncu dünya evine girdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Aşk iddiasına yanıt: Anne babamın yanında utanıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya'nın gelinliği olay oldu

Hazal Kaya'nın gelinliği olay oldu! İlginç detay

Kardashian kardeşler galaya damga vurdu

Galaya damga vurdular! Dekolte şov

Millie Mackintosh inzivaya çekildi

Millie Mackintosh inzivaya çekildi

Şahan Gökbakar'dan Ebru Gündeş performansı

Ebru Gündeş performansı olay yarattı!

Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi. İşte ilk görüntüler

Ve evlendiler! İşte ilk görüntüler

Zalimsin zaman! Dünyaca ünlü yıldızlar gençlik ve şimdiki halleriyle hepimizi şaşırtıyor

Zalimsin zaman! Dünyaca ünlü yıldızlar gençlik ve şimdiki halleriyle hepimizi şaşırtıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.