MAGAZİN

Pınar Altuğ'tan sosyal medya tepkisi: Üçüncü kişiye ne düşer...

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile birlikte Cem Yılmaz’ın yeni gösterisini izledi. Altuğ sosyal medyada kendisine yapılan eleştirilere de sert bir şekilde tepkisini gösterdi.

Pınar Altuğ'tan sosyal medya tepkisi: Üçüncü kişiye ne düşer...

Şarkıcı Ebru Gündeş, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çifti ve Buse-Volkan Bahçekapılı ikilisi önceki akşam Cem Yılmaz’ın Maslak'ta gerçekleştirilen gösterisini izledi. Gösteri önceki konuşan Pınar Altuğ kendisini eleştirenlere sert yanıt verdi.

Gösteri öncesi ve sonrası Cem Yılmaz’ı kulisinde ziyaret eden Gündeş, çıkışta muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Gösteriyi çok beğendiğini söyleyen Ebru Gündeş "Cem üstüne çok çok koyarak kendini çok geliştirmiş çok güzel bir gösteri oldu ben çok eğlendim" dedi.

SOSYAL MEDYA YORUMU

Yaz sezonunda neler yapacağını soran muhabirlere Ebru Gündeş “Aynen devam çalışıyorum, her şey çok güzel gidiyor" diyerek gösterinin düzenlendiği alandan ayrıldı.

Sosyal medyada sık sık evliliği ve eşi Yağmur Atacan’ın yaşca kendinden küçük olduğu için kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Pınar Altuğ “Ben sosyal medyayı çok ciddiye almıyorum, hatta eğleniyorum. Eğer sosyal medyayı ciddiye alırsak bir sorun var demektir. Benim evliliğim ve hayatım hiç kimseyi ilgilendirmez, 3. şahıslara ne düşüyor siz bilirsiniz" dedi. (snobmagazin)


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Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan pınar altug

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