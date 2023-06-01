Pınar Altuğ tatilden paylaştı! "Ekonomi kötü demek yerine fabrika açın" diyen takipçiye yanıt gecikmedi

Seçimde oy kullanırken poz veren ve paylaşan Pınar Altuğ'a bazı takipçilerinden yorum yağmıştı. "Kaybettiniz" yorumu alan Pınar Altuğ "Ben bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum siz konuyu tam anlamamış olabilir misiniz? Ülkem için bir karar verildi belli ki sizinle aynı fikirde değilim" demişti.

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan seçimden sonra ise soluğu tatilde aldı. Altuğ'un tatil pozlarına da seçim yorumları yağdı.

"BENİM SORUMLULUĞUM DEĞİL"

Bir kişi "Ekonomi kötü deyivermekten daha fazlası yok mu siz de? Madem millet adına üzülüyorsunuz ünlüler olarak bir araya gelin de bir fabrika falan açın propaganda yapacağnıza... Hani aç ya millet. Hani toksunuz ya siz...H ani acıdığınız içinmiş ya çabalarınız. -EKONOMİ COK KÖTÜ. EEEE" yazdı.

Altuğ ise bu yorumu cevapsız bırakmadı. Güzel oyuncu bu yoruma "Fabrika açmak benim sorumluluğum değil ki, istihdam sağlamak da benim yükümlülüğüm değil. Neden bunu biz yapalım ki? Ben sadece gördüğümü söylüyorum" yanıtını verdi.



