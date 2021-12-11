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Pınar Altuğ’un aile saadeti poz sosyal medyaya damga vurdu

11.12.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ, son aylarda yaptığı işlerden çok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Instagram’ı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ bu sefer ailesiyle mutlu bir karesini paylaştı.

Pınar Altuğ’un aile saadeti poz sosyal medyaya damga vurdu

Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden Çocuklar Duymasın’da canlandırdığı Meltem karakteriyle özdeşleşen Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan’la mutlu bir evliliği var.

Yaptığı paylaşımlarla her zaman takipçilerin büyük beğenisini kazanan ünlü oyuncu, bu kez hafta sonuna özel bir fotoğraf paylaştı. Ailesiyle birlikte pozunu sosyal medyada paylaşan Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı.

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Ünlü oyuncu fotoğrafın altına, 'İyi haftasonları' notunu ekledi.

"TIPATIP BABASINA BENZİYOR"

Bazı sosyal medya takipçileri, ünlü çiftin kızlarını babasına benzetti. Kullanıcılar, 'bir kız bu kadar mı babasının aynısı olur', 'sanki baba biraz', 'tıpatıp babasına benziyor', 'mutluluğunuz daim olsun' gibi yorumlarda bulundu.

Pınar Altuğ &quot;Güzeldin, gençtin ama bitti gitti&quot; yorumuna kızdıPınar Altuğ "Güzeldin, gençtin ama bitti gitti" yorumuna kızdı


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Pınar Altuğ
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