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Pınar Altuğ'un derin bacak dekoltesi olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 09:44 | Son Güncelleme

Tamer Karadağlı ile bir ödül töreninde sunuculuk yapan oyuncu Pınar Altuğ, beyaz yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı. Altuğ için "Kuğu gibisin" yorumu yapıldı.

Pınar Altuğ'un derin bacak dekoltesi olay oldu!

Çocuklar Duymasın dizisinde başrol oynayan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı İnovasyon Ve Başarı Ödülleri'nde sunuculuk yaptı. Altuğ törende beyaz derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen oyuncu Pınar Altuğ, geceden her detayı da Instagram hesabından paylaştı. Gecede beyaz uzun ve derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Altuğ, yürürken çekilen bir videosunu "Paylaşmaya doyamıyorum" notuyla yayınladı.

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ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI

Düzgün fiziğiyle göz kamaştıran Pınar Altuğ'a ünlü isimler de sessiz kalamadı. Aslı Tandoğan, Altuğ'un fotoğrafına "Yıkılıyor" yorumunu yaparken Özge Ulusoy da "Pınar şahanesin" dedi. Oyuncu Akasya Asıltürkmen, Altuğ'un beyaz elbisesi için "Kuğu gibisin" yorumunu yaptı.

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Altuğ'un geceden yaptığı her paylaşımda beğeni rekoru kırdı.

DESTEK VERDİĞİ PROJEYLE ALKIŞ TOPLAMIŞTI

Güzel oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün kızı Su ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Alışveriş merkezinin yılbaşına özel olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı ile yaptığı iş birliği projesine destek veren güzel oyuncu, bu tavrıyla bir kez daha alkışları toplamıştı.

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
bunadin gittin hala vazgecmedin su o.pulukta
Terbiyeli ol ayıp değilmi yakışır mı?İnsanların şerefi ve namu su ile oynamak bu kadar kolay mı
NAMUS İKİ BACAK ARASINDA DEĞİLDİR LAFIYLA BAŞLAYAN YOLCULUK. NEREMİ AÇSAMDA PAYLAŞSAM LA DEVAM EDİYOR. KIYAMET ALLAH BİRDİR DİYEN KALMAYINCA KOPACAK DENİLİYOR. ALLAH RIZASI İÇİN YARIŞACAĞIMIZA NEREMİ AÇSAMLA YARIŞIYORUZ. PINAR HANIMDA OTEKİ DÜNYAYA ÇALIŞMA YAŞIDA GELDİ AMA ...
Özgürlük böyle bir şey sen istemesen de beşkaları istediğini yapabilir.
Gayet güzel omuş şık bir bayan
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