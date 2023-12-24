MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan şehit haberleri sonrası isyan etti! "Şuraya çok şey yazasım var..."

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan şehit haberleri sonrası isyan etti! "Şuraya çok şey yazasım var..."

24.12.2023 11:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit sayısı 12'e yükseldi. Acı haberlerin ardından sosyal medyada hayatlarından paylaşım yapan ünlüler tepki çekerken Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da isyan etti.

Türkiye şehitlerine ağlıyor... MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." dendi, şehitlerimizin sayısı böylece 12'ye yükseldi..." denildi.

Acı haberin ardından sosyal medyada Türk bayraklı yas paylaşımları yapılırken bazı ünlüler de gündelik hayatlarına dair paylaşımlara devam edince tepki çekti.

Kaleci aşkıyla yatak paylaşımı olay oldu! Kaleci aşkıyla yatak paylaşımı olay oldu!

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan bu duruma sessiz kalamadı.

Ekran Alıntısı

Yağmur Atacan paylaşımında "Şuraya çok şey yazasım var ama çok insan kıracağım. Ben yine yazmayayım anlayan olursa belki bir an utanır diye ümit edeyim. Sen neymişsin ve Instagram 12 saatte olan bitene 12 saat dayanamıyor insanlar" diyerek isyan etti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Tekrar evlenir misin?" sorusuna bomba yanıt"Tekrar evlenir misin?" sorusuna bomba yanıt
Sosyal medyayı sallayan pozlar! "Apo görmesin"Sosyal medyayı sallayan pozlar! "Apo görmesin"
Yaprak Dökümü'nün yıldızıydı! Halil Ergün'ün son hali görenleri şaşırttıYaprak Dökümü'nün yıldızıydı! Halil Ergün'ün son hali görenleri şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

Manisa'ya şehit ateşi düştü! Kahreden detay...

Manisa'ya şehit ateşi düştü! Kahreden detay...

Herkes Şehit Yasin Karaca'nın evini paylaştı! Bakanlık devreye girdi: Yeniden yapılacak

Herkes Şehit Yasin Karaca'nın evini paylaştı! Bakanlık devreye girdi: Yeniden yapılacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.