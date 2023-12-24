Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan şehit haberleri sonrası isyan etti! "Şuraya çok şey yazasım var..."

Türkiye şehitlerine ağlıyor... MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." dendi, şehitlerimizin sayısı böylece 12'ye yükseldi..." denildi.

Acı haberin ardından sosyal medyada Türk bayraklı yas paylaşımları yapılırken bazı ünlüler de gündelik hayatlarına dair paylaşımlara devam edince tepki çekti.

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan bu duruma sessiz kalamadı.

Yağmur Atacan paylaşımında "Şuraya çok şey yazasım var ama çok insan kıracağım. Ben yine yazmayayım anlayan olursa belki bir an utanır diye ümit edeyim. Sen neymişsin ve Instagram 12 saatte olan bitene 12 saat dayanamıyor insanlar" diyerek isyan etti.





