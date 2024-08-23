Pınar Altuğ'un kızı Su ve Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman birlikte görüntülenmişti! Onay çıktı

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan’ın kızı Su ile Mustafa Sandal-Emina Jahovic’in büyük oğlu Yaman, geçtiğimiz ay Çeşme'de görüntülenmişti. Ailelerinin tanıştığını dile getiren ikili, bir koyda yatlarının yan yana demirlediği sırada karşılaştıklarını belirtmişti.

İlk defa birlikte görüntülenen ikili muhabirlere bir kere daha Mustafa Sandal'ın konserinde yakalanmıştı. İkinci kez baş başa görüntülenen Su ve Yaman'ın arkadaşlığına ailelerin ne diyeceği merak edilmişti.

ANNESİ TEPKİ VERMİŞTİ

Mustafa Sandal'ın eski eşi ve Yaman'ın annesi Emina Jahovic Su ve Yaman için "Onlar daha çocuk, ne ilişkisi ya. 15 yaşındalar daha siz ne konuşuyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

Oğlu Yaman'ın Pınar Altuğ'un kızı Su ile görüntülenmesine bir yorum da Mustafa Sandal'dan geldi. Ünlü şarkıcı "Henüz Pınar Hanım ve Yağmur Bey'le konuşma fırsatımız olmadı ama oğlumun güzel bir arkadaşlığı var. Arkadaş olarak görüşüyorlar. Arkadaşlıklarını takdir ediyor ve onaylıyorum." dedi.