Pınar Altuğ'un paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Karantina dönemini verimli bir şekilde geçirmek adına takipçileriyle sosyal medya üzerinden etkileşime geçen Pınar Altuğ bu süreçte kızı Su ile birlikte mutfağa girdi ve verdiği yemek tarifleri ile takipçilerini mutlu etti.

Normalleşme süreci sonrasında ailesiyle birlikte tatile çıkan ve buradan da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Pınar Altuğ, Perşembe günü gerçekleştirilen TBT paylaşımını pas geçmedi ve takipçilerini 2015 yılına götürdü.

'GELİNİN KOCA BİR ŞEYİNİ BULAMADIM'

Birlikte çekilmiş bir karelerini “Ennn sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” notuyla paylaşan Pınar Altuğ aralarında kaynanasının da bulunduğu çok sayıda isimden beğeni ve yorum aldı. Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın annesi Nurdan Hanım bu kareye: “Oğlumun Koca burnunu, kuzunun koca dili yiring, gelinin koca bi şeyini bulamadım” notunu düştü.





