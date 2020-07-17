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Pınar Altuğ'un paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 09:21 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden bir TBT yaptı ve ailesiyle birlikte olduğu 2015 yılına ait bir kareyi paylaştı. Yaptığı paylaşımına çok sayıda yorum alan Pınar Altuğ'a bir yorum da eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan bir yorum geldi.

Pınar Altuğ'un paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Karantina dönemini verimli bir şekilde geçirmek adına takipçileriyle sosyal medya üzerinden etkileşime geçen Pınar Altuğ bu süreçte kızı Su ile birlikte mutfağa girdi ve verdiği yemek tarifleri ile takipçilerini mutlu etti.

Normalleşme süreci sonrasında ailesiyle birlikte tatile çıkan ve buradan da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Pınar Altuğ, Perşembe günü gerçekleştirilen TBT paylaşımını pas geçmedi ve takipçilerini 2015 yılına götürdü.

'GELİNİN KOCA BİR ŞEYİNİ BULAMADIM'

Birlikte çekilmiş bir karelerini “Ennn sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” notuyla paylaşan Pınar Altuğ aralarında kaynanasının da bulunduğu çok sayıda isimden beğeni ve yorum aldı. Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın annesi Nurdan Hanım bu kareye: “Oğlumun Koca burnunu, kuzunun koca dili yiring, gelinin koca bi şeyini bulamadım” notunu düştü.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kadraja girmemiş ondan görememişsin kaynana:))
ne güzel aile de; ah bide yaşantılarını magazinden uzak yaşasalar.
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