Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan aşk pozu! "Bana 'Karım olur musun?' diye soralı 15 yıl oldu"

Geçtiğimiz günlerde eşinin bikinili halini paylaşarak Pınar Altuğ'un yıllara meydan okuduğunu yaşan Yağmur Atacan'dan yeni bir paylaşım geldi. Yağmur Atacan'ın paylaşımın ardından ise Pınar Altuğ'dan aşk pozu gecikmedi. Her fırsatta aralarındaki yaş farkına dair yorumlara maruz kalan ve bu yorumları umursamayan iki aşık evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Yağmur Atacan karısıyla pozunu paylaşarak "Şimdilik sadece 15 yıl oldu EVET sorusunu soralı. My love" notunu fotoğrafa düştü. Atacan bir paylaşımında ise "İyi ki dedik hep. Bize kaldırıyorum bu kadehi. Nice yıllarımız olsun" dedi.

PINAR ALTUĞ'DAN ROMANTİK NOT

Pınar Altuğ ise eşiyle pozunu paylaşarak "Bana 'Karım olur musun?' diye soralı 15 yıl oldu, iyi ki be kocam. Sonsuza kadar" dedi.

Ünlü çiftin paylaşımlarına "Hep mutlu olun" yorumları yağdı.

Aralarında 9 yaş fark olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin Su adından bir de kızları bulunuyor.

